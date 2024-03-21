台股2萬點懼高症發作？野村投信看好AI趨勢 創新科技股仍是領頭羊

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-21 13:39

台股今 (21) 日盤中在台積電帶動電子股搶攻下，盤中最高飆升 400 多點，再度創下歷史新高，並站穩 2 萬點，野村投信認為，美林牛熊指數尚未過熱，美股仍保持多頭格局，且 AI 和半導體類股表現相對強勢，有望帶動台灣半導體族群持續維持漲勢，進一步站穩 2 萬點大關。

儘管市場開始出現 AI 股是否估值已偏高的質疑聲音，野村投信認為， AI 趨勢仍然明確，只要企業營收及獲利成長的速度跟得上股價漲幅，就有助於支撐漲多後估值偏高的類股，股價進行稍做整理後，創新科技族群將可望持續再向上攻堅，建議投資人不妨以單筆或定期定額方式，持續瞄準創新科技主題商機，以享有創新科技趨勢長期帶來的投資競爭力。

而從基本面來看，最新的景氣燈號分數已經轉為綠燈、領先指標及同時指標也走揚，進一步顯示經濟現況持續改善，此外半導體產業也全面復甦，台積電、聯發科 2 月營收成長並不意外，而 AI 概念股如廣達、緯創、緯穎等，2 月營收亦繳出月增、年增成長的優異成績單，雖然有風聲說輝達新晶片推出後，出現短期砍單的現象，但這不代表 AI 晶片的需求減少。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，根據統計，自 2015 年底以來，若每月月底定期定額投資美國那斯達克綜合指數的表現不俗，定期定額一年、三年與五年的平均表現分別達 18.03%、30.26% 與 57.16%；身處台灣的投資人未必需要望洋興嘆，若聚焦在新科技相關股票主題、有台版 QQQ 之稱的臺灣創新科技指數，定期定額一年、三年與五年的平均表現則更可望提升至 20.93%、43.40% 與 90.91%。