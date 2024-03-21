亞馬遜押對寶！「小輝達」Astera開局炸裂 上市飆漲72% 炒熱科技業IPO

鉅亨網編譯許家華 2024-03-21 09:07

一如亞馬遜執行長安迪賈西 (Andy Jassy) 所言，亞馬遜確實因人工智慧 (AI) 熱潮受益匪淺，周三 (20 日) 又以不同的方式受益於 AI── 號稱「小輝達」的 Astera Labs 上市。

半導體新創公司 Astera Labs 於 2017 年創立，周三在那斯達克掛牌上市，代號 ALAB，定價每股 36 美元，最終股價飆漲 72.53%，收於 62.11 美元，市值接近 95 億美元。

AI 獨角獸──Astera

Astera 致力於解決數據中心性能瓶頸，主攻 AI 硬體，並非挑戰晶片巨頭輝達，其核心產品之一是數據中心連接半導體。因為 AI 需要大量資料在數據中心內、外和周圍移動，因此 Astera 近期營收激增，在 2022 年營收達到 7990 萬美元後，2023 年營收激增 45%，達到 1.158 億美元。

美股投資點評：每個輝達 H100 晶片都需要 Astera，因為高效能晶片對數據傳輸速度和效率有極高的要求，為了充分發揮這類高效能 GPU 的能力，數據中心需要採用 Astera Labs 的連接技術來確保數據能夠快速、可靠地在系統內部傳輸。 分析師指出，Astera Labs 的數據中心連接半導體需求與輝達的 GPU 一樣爆炸性成長，儘管 Astera 的規模相對較小。

該公司在向 SEC 提交的 IPO 申請中 271 次提到「AI」，凸顯該公司努力說服投資者，他們將帶來更大的 AI 熱潮。

Astera 的 IPO 迎合了華爾街對 AI 的渴望，次日將上市的 Reddit 也因掌握 AI 社交數據而受萬眾矚目。

亞馬遜與 Astera

亞馬遜是 Astera 的大客戶，且在 2022 年與 Astera 達成認股權證的協議，可用每股 20.34 美元的價格購買最多 150 萬股 Astera 股票。隔年該協議經過修改，又讓亞馬遜可以額外加購 83 萬股。根據一份證券備案文件，截至去年底，亞馬遜控制其 232608 股。

根據周三 Astera 的收盤價，亞馬遜的股票和認股權證總價值近 1.44 億美元。亞馬遜 (AMZN-US) 周三上漲 1.28%，收每股 178.15 美元。

但根據協議，為了讓亞馬遜兌現剩餘股份並充分受益於該股的漲勢，亞馬遜自 2022 年起的 7 年內必須購買價值高達 6.5 億美元的 Astera 產品。這對去年營收僅 1.158 億美元的 Astera 來說是一筆不小的收入。

根據 Astera 的 IPO 招股說明書，亞馬遜同意購買的三類產品都是為了解決「AI 基礎設施的關鍵瓶頸」。

隨著投資者熱切等待社交媒體公司 Reddit 周四在紐證掛牌上市，Astera 也加入公開市場，炒熱自 2021 年底以來一直處於休眠狀態的科技 IPO 市場 (期間僅 Arm Holdings、Instacart 和 Klaviyo 等少數 IPO 活動)。