降低成本有成 預測亞馬遜今年零售額將達6413億美元

鉅亨網新聞中心 2024-02-26 21:31

根據媒體報導，現代數位零售顧問公司 Momentum Commerce 透過對亞馬遜電商和美國市場的深入研究，發布了亞馬遜美國官網和數百個亞馬遜在售商品類別的最新每月收入預測模型。數據顯示，2024 年亞馬遜美國官網總零售額將達到 6413 億美元，較 2023 年成長 19.9%，增加 1066 億美元。

值得一提的是，根據該預測模型，2024 年亞馬遜清潔和衛生用品的銷售額預計將達到 16 億美元，以 176% 的成長率成為所有商品類別中最亮眼的黑馬；美容和個人護理也將展現蓬勃的生命力，今年銷售額預計增加 26%，突破 360 億美元；寵物產品也不甘示弱，將以 25.3% 的成長率成功攬下 226 億美元銷售額。

此外，圖書、電玩遊戲、手工產品、雜貨和美食等類別也將有不同程度的成長。其中飲料銷售額將占亞馬遜美國雜貨和美食總收入的 45%，高於去年的 38.3%。

對此，亞馬遜總監瓦伯 (Andrew Waber) 表示：「亞馬遜的美國整體零售成長主要是由許多消費品類別的銷售快速擴張所推動，而不是由精品、服裝或電子產品，而這種情況將在今年持續下去。」

事實上，Momentum Commerce 的預測結果也在大部分人意料之中，畢竟從目前的情況來看，亞馬遜已經走出低谷，邁向全新的發展階段。

眾所周知，2022 年亞馬遜全年虧損 27 億美元，是 2014 年以來首次虧損，而這也給亞馬遜 2023 年的發展帶來了不少壓力。

於是，面臨危機的亞馬遜不得已開始自救，在 2023 年先後取消了遠距醫療服務、送貨機器人等多項業務，部分性能不佳的實體店面也被關閉，全年裁員人數更是超過 2.7 萬人。

令人欣慰的是，在這樣一系列套降低成本措施下，亞馬遜電商業績也終於大幅成長。最新財報數據顯示，2023 年第 4 季營收 1699.61 億美元，淨利飛漲 37 倍，全年營業收入從 2022 年的 122 億美元躍升至 369 億美元，淨利 304 億美元，成功轉虧為盈。

展望未來，亞馬遜電商業務的持久成長潛力更是無可比擬。

首先從消費者層面來看，Piper Sandler 發布的《2023 年秋季青少年報告》顯示，有 55% 青少年受訪者將亞馬遜視為首選電商網站。由此可見，亞馬遜已在新一代消費者中建立廣泛的認知度，隨著年輕消費者逐漸扛起消費主力的大旗，亞馬遜在電商領域的繁榮前景也愈發清晰。

其次從平台策略來看，今年 1 月秘魯經濟和財政部長透露，亞馬遜正在考慮將電商業務拓展至秘魯，目前該公司已開始在秘魯推廣免費送貨服務；與此同時，消息人士指出 ，亞馬遜將於 2024 年在南非推出 Amazon.co.za，並且相應物流基礎設施也在積極建設中。不難想像，在全球擴張策略的支撐下，亞馬遜電商業務的成長空間也將越來越大。