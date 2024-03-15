亞馬遜首次春季促銷活動 下周開跑 開放非Prime會員參與

鉅亨網編譯許家華 2024-03-15 13:00

亞馬遜 (AMZN-US) 下周將舉辦春季促銷活動，對季節性商品進行折扣，而且這次促銷不僅限於 Prime 會員。

亞馬遜周四 (14 日) 表示，此回「春季大促銷」將自 3 月 20 日起在北美舉行，為期 6 天，與通常夏季舉行的「Prime Day」促銷活動不同，此回「春季大促銷」也開放給非 Prime 會員。

亞馬遜表示，春季時尚、健身產品、戶外家具、亞馬遜品牌設備和其他「溫暖天氣必需品」等類別都將享有折扣，這是亞馬遜在第一季首次舉辦此類活動。

亞馬遜近年來頻頻增加購物活動，包括秋季的「Prime Big Deal Days」、48 小時的「寵物日」以及假期購物季前的美容促銷活動。

這回推出「春季大促銷」，因應美國消費者面臨高通膨，正渴望折扣之際。雖然美國通膨已自 2022 年中期觸及的 40 年高點回落，但仍高於 Fed 的 2% 目標。美國勞工部本周二公布，2 月消費者物價年增 3.2%。