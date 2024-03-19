投信買超再爆280億天量 搭順風車搶買00930、00940成分股及 GTC熱門股

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-19 18:28

台股今 (19) 日開低走高，終場下跌 22 點，收在 19857 點。其中，外資大賣台股 215.75 億元，為近 2 個月最大賣超、投信搭 00939 和 00940 將掛牌的順風車買進成分股，爆出買超 279.76 億元，儘管土洋法人上演你丟我撿，但齊力抬轎 00939 與 00940 的成分股緯創 (3231-TW) 與聯電 (2303-TW)，總計買超 5.5 萬張。

觀察外資今日操作，重回買進鴻海超過 2 萬張，為今日買超冠軍，神達 16,831 張、緯創 13,172 張、聯電 8000 餘張、欣興、至上；ETF 則加碼復華台灣科技優息 (00929)18,230 張、大華優利高填息 30(00918)13,462 張、群益台灣精選高息 (00919) 逾萬張等。

外資賣超鎖定代工廠，英業達 2.2 萬張最多，群創 1.3 萬張、和碩約 1.1 萬張，宏碁、佳世達也遭減碼；傳產股狙擊長榮 1.2 萬張、台泥逾萬張；ETF 則減碼群益 ESG 投等債 20+(00937B) 近 1.3 萬張、中信上游半導體 (00941)。

投信繼昨天爆出 132 億元的買超天量後，今天進一步擴大買超至近 280 億元，趕在 00939 明 (20) 日掛牌前繼續布局前 10 大成分股，買超緯創 1.2 萬張；4/1 將掛牌的 00940 前 10 大成分股中，買超聯電 2.1 萬張；同為 00939 和 00940 成分股的長榮，也買進 1.2 萬張。

此外，投信買超名單中，以中信金的 2.2 萬張為今日之冠，同時敲進具有輝達 GTC 大會 AI 題材的英業達 1.7 萬張、佳世達 1.5 萬張、鴻海 1.5 萬張、和碩 9120 張。