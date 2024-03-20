中國政策利多護體 4檔陸股ETF近月強漲逾2成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-20 12:12

中國去年經濟復甦不如預期，在多項政策出台、政府極力做多的激勵下，以及反覆測試底部後，陸股終於迎來轉機，陸股 ETF 同步起飛，統計國內 14 檔相關 ETF，自 2 月低點反彈以來，共有 4 檔漲幅超過 2 成，以復華中國 5G(00877-TW) 上漲 39.15% 居冠、永豐中國科技 50 大 (00887-TW) 上漲 23.50%、富邦中証 500(00783-TW) 上漲 22.6%、群益深證中小 (00643-TW) 上漲 20.92%。

今年 2 月初陸股下探低點後，一改疲弱走勢，逐步打底向上，展開強勁反彈，以科技股為主的創業板自低點以來，上漲將近 22%。隨著美國《降低通膨法案》的不利因素逐漸淡化，陸科技股也有望逐步走強。

製表：鉅亨網記者陳于晴

永豐投信投研團隊指出，從近期剛結束的兩會談話觀察，2024 年主要目標定調今年國內生產總值增長 5%、城鎮新增就業 1200 萬人以上、居民消費價格漲幅約 3%、糧食產量 1.3 萬億斤以上與單位與單位國內生產總值耗能降低 2.5%。

此外，當局十大工作重點包含財政政策持續加力、擴大內需、新質生產力、增強資本市場內在穩定性、優化房地產政策等措施，顯示中國政府積極作多的態度。

永豐中國科技 50 經理人林永祥表示，雖然過去一年多以來，受到美國相關高階晶片、設備等禁令圍堵，限制了中國半導體發展，這也促使中國目光轉向中低階傳統晶片，推升了中低階晶片在市場的占有率，且同步發展尖端晶片技術，研判在靠著國家支持、廣大內需市場的推動下，受到美國晶片圍堵的影響可能逐漸減少。