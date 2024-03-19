〈兆豐金法說〉五大議題協助企業低碳轉型 去年綠色投融資4390億創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-19 18:32

兆豐金今 (19) 日舉行法說會，去年獲利年增率在所有金控中排名第一，稅後淨利金額及 EPS 亦佔公股金控中排名第一，堪稱金控雙冠王。董事長雷仲達指出，除了持續維持獲利領先地位，未來將在「綠色採購」、「投融資議合」、「資訊揭露」、「協助與推廣」、「國際接軌」 等五大永續議題採取更積極行動外，協助企業邁向低碳轉型。

雷仲達指出，兆豐金控 2023 年全年稅後淨利達 332.47 億元，相較 2022 年大幅成長 81%，EPS 為 2.37 元，獲利年增率在所有金控中排名第一，稅後淨利金額及 EPS 均排名第四，公股金控中排名第一。

其中銀行子公司因核心業務成長，財務操作的收入大增，最後淨利達到 310.25 億元，相較 2022 年成長 28%，證券子公司因經紀手續費收入及自營收入增加，稅後淨利達 20.03 億元，相較 2020 年大幅成長 232%，AMC、創投及投信子公司稅後淨利也都超標，加上集團的行銷成果斐然，提升整體收入及獲利動能。

兆豐集團在去年也獲得許多 ESG 永續發展重要獎項的肯定，包括 CDP 領導等級、 公司治理評鑑前 5%、TCFD 報告書 BSI 最高等級認證等，今年並再次蟬聯道瓊永 續指數 DJSI 世界及新興市場指數成分股，成績卓越，此外，也獲金管會的肯定， 於去年 12 月加入「永續金融先行者聯盟」。去年該集團針對 ESG 的綠色投融資，達 4390 億元，創下歷史新高。

減碳部分，今年兆豐集團總部大樓預計使用 60% 以上的綠電，2030 年據點 100% 使用再生能源，2050 年國內外據點 100% 使用再生能源。在綠建築的部分，集團在去年取得綠建築銀級以上的標章有 8 處，預計今年將取得乙級以上標章有 2 處，預計 2030 年總計 20 處據點可完成綠建築轉型。