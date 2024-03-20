臺企銀奪信保基金9大獎連3年稱冠　助企業疫後振興獲肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-20 18:11

經濟部、金管會於今 (20) 日舉辦「2024 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，臺灣企銀 (2834-TW) 獲頒「信保金質獎 - 金融機構」、「批保金質獎」、「疫後振興獎」、「低碳智慧獎」、「協助區域疫後振興轉型獎」、「協處企業獎」及 3 座「信保金質獎 - 授信經理人」共 9 大獎，獲獎數量連續三年稱冠金融同業。

秉持中小企業首選銀行之經營理念，臺灣企銀陪伴中小企業度過新冠肺炎疫情衝擊及經濟危機，全力協助企業紓解疫情營運困難及疫後轉型發展，期間獲信保基金「紓困融資」及「疫後振興」等相關獎項高達 8 項，本次再度獲獎肯定使該行企業戶享有額外融資保證額度，未來一年該行企業戶將可額外增加一般保證新台幣 3,000 萬元及批次保證 5,000 萬元之融資保證額度，成為該行對中小企業融資一大助力。