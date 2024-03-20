臺企銀奪信保基金9大獎連3年稱冠 助企業疫後振興獲肯定
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-20 18:11
經濟部、金管會於今 (20) 日舉辦「2024 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，臺灣企銀 (2834-TW) 獲頒「信保金質獎 - 金融機構」、「批保金質獎」、「疫後振興獎」、「低碳智慧獎」、「協助區域疫後振興轉型獎」、「協處企業獎」及 3 座「信保金質獎 - 授信經理人」共 9 大獎，獲獎數量連續三年稱冠金融同業。
秉持中小企業首選銀行之經營理念，臺灣企銀陪伴中小企業度過新冠肺炎疫情衝擊及經濟危機，全力協助企業紓解疫情營運困難及疫後轉型發展，期間獲信保基金「紓困融資」及「疫後振興」等相關獎項高達 8 項，本次再度獲獎肯定使該行企業戶享有額外融資保證額度，未來一年該行企業戶將可額外增加一般保證新台幣 3,000 萬元及批次保證 5,000 萬元之融資保證額度，成為該行對中小企業融資一大助力。
臺灣企銀亦關心個人消費金融需求，推出「享 e 貸 e 信貸」線上貸款平台，便利客戶申請資金周轉，且為持續精進客戶金融體驗，該行結合多項金融科技加速客戶申請流程及強化身分資訊安全驗證，於今年 2 月全新改版「享 e 貸 e 信貸」線上貸款平台，同時提供 5 支 iPhone 15 Pro，客戶在 113 年 3 月 31 日前於線上貸款平台成功申請貸款並完成撥款皆有機會抽中，成為 Hokii 數位會員更可享手續費優惠從 3,000 元減免至 2,000 元，助該行客戶享受當下生活，往夢想更近一步。
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