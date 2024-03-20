微星首度前進輝達GTC 2024 展示新一代自主移動機器人

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-20 18:14

輝達 (NVIDIA)18 日在 GTC 技術大會展示人形機器人，事實上，微星 (2377-TW) 也首度參加並展示最新的自主移動機器人 (AMR) 解決方案，AMR 利用智慧視覺和人工智慧技術，為倉儲、汽車、半導體、面板製造等行業提供多功能性和效率。

在 NVIDIA GTC 2024 中，微星展示兩款自主移動機器人 AMR-AI-Cobot Pro 和 AMR-AI-Delivery Robot Pro，利用最新人工智慧和機器人技術，這兩款 AMR 展現微星對創新和卓越的承諾，其廣泛應用將革命性改變各產業的自動化進程；這 2 款 AMR 提供了無與倫比的多功能性、效率和適應性，為自主機器人設定了新的標準。

其中，AMR-AI-Cobot Pro 配備智慧機器手臂，為各行業提供提高生產力和安全性的解決方案，搭載 Jetson AGX Orin 模組具備精確導航的 SLAM 技術，以及節能的 3D 導航路線，加速物體檢測，並與第三方應用程式無縫整合。適用於半導體、面板製造、電子、倉儲、物流、紡織、生物技術和食品行業。