微星搶攻新能源商機 智慧充電樁EV Premium獨家首賣

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-05 11:28

微星 (2377-TW) 搶攻新能源商機、積極布局充電樁市場，旗下 MSI 智慧 AC 充電樁「EV Premium」已與不同領域建立合作，其中在林口知名建設公司展悅建設企業總部裝設 3 支 EV Premium 60A 充電樁，為附近上班族、餐廳以及咖啡廳等顧客提供充電服務，同時宣布 EV Premium 即日起 MSI SHOP 獨家首賣。

微星表示，在台灣自研自製的智慧充電樁，具有九大競爭優勢，包含多車型兼容、7 吋智慧螢幕、手機 APP 監控、隨時設定充電時間、卡片鑰匙、充電進度即時監視、電流調控、國際防護等級認證、業界首創 3000m 海拔認證等。

微星指出，EV Premium 在商業應用上，具有遠端優化營運管理功能，包括營運狀態、統計報表、會員管理等完整資訊，讓商業用戶能夠輕鬆管理充電站點。

在電力負載分配方面，EV Premium 能夠自動均分電流用量，確保充電站點的穩定運作。同時，支援多元支付工具，實現停車和充電的一鍵支付，提升顧客體驗。

微星進一步指出，旗下智慧充電樁已在不同領域建立廣泛的合作關係，合作夥伴包括公司行號、商辦場所、汽車經銷、機關學校、休閒娛樂、飯店民宿等多個領域。