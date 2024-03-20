〈碳權交易〉林修銘：2050淨零碳排大趨勢 碳交所助力企業與國際接軌

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-20 16:31

碳交所董事長林修銘今 (20) 日出席三三會三月份例會指出，隨著 2050 淨零碳排已成國際趨勢，去年 8 月碳交所成立，並在去年 12 月開始正式交易，期望碳交所未來可以扮演多元角色，幫助台灣企業在碳權議題上與國際接軌。

碳交所總經理田建中則以「碳交所功能與展望」為主題發表演講，內容中提到碳交所如何幫助企業。田建中提到，包括國內減量額度交易、國外減量額度交易，以及碳諮詢和教育訓練。

田建中說明，國內減量額度的交易項目，由環境部核發，且環境部也於去年 12 月預告「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」草案，碳交所也將訂定交易規則並建置國內減量額度交易平台。先前林修銘也曾提及，待環境部相關法規完備後，國內碳權交易最快今年上路。

國外減量額度交易方面，交易項目為由國際認證機構核發的減量額度，也就是去年 12 月首批上架交易的國際碳權。田建中補充，符合氣候變遷因應法第 27 條的目的為抵減碳費，而未符合者，則是有因應供應鏈要求或有永續報告書需求等目的。另外，田建中過去也曾提到，力拼 3 月底上架第二批國際碳權。