〈碳權交易〉碳權「漂綠」？ 田建中：購買碳權企業更重視自身減碳量

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-19 18:39

「漂綠」一直以來都是碳權議題中充滿爭議的討論，許多企業主認為購買碳權，自身卻不減碳，是漂綠行為。對此，碳交所總經理田建中引用 TIME 雜誌的報導指出，購買碳權的企業更重視減碳，自身減碳是沒有購買碳權企業的 3 倍，破除漂綠疑慮。

田建中說明，TIME 雜誌於去年 10 月調查超過 7000 家企業購買碳權的情況，根據報導指出，其實購買碳權的企業更加重是減碳議題，自身的減碳量高出未買碳權企業 3 倍。此外，報導中也提到，有買碳權的公司，會從事科學基礎減碳目標，更是沒有買碳權企業的 3.4 倍。TIME 雜誌該篇報導也提到，目前已有愈來愈多公司願意在碳市場中，為碳品質支付議溢價。