〈碳權交易〉碳交所舉辦全球碳市場論壇 聚焦碳交易與展望

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-18 14:41

碳交所參與國發會舉辦的「2050 淨零城市展」，將在周四 (21 日) 舉辦全球碳市場論壇 。碳交所指出，屆時將與德國排放署 (DEHSt)、日本東京證券交易所碳信用市場 (Carbon Credit Market)、新加坡氣候影響力交易所 (CIX) 等國際碳市場代表，探討碳交易法規、發展現況與展望。

碳交所指出，此次論壇將各國代表介紹該過碳定價的法規架構，以及碳市場的發展現況、挑戰與展望。同時也邀請長期協助建置溫室氣體監理相關法規與執行國際合作的專家擔任小組座談主持人，引導各國代表針對碳權的定位、碳信用的品質，以及未來發展與國家監理機制等各項議題進行討論、交流，作為未來台灣建置碳市場的借鑑。

碳交所表示，目前統計已有超過 150 個國家、260 個城市、1000 家企業承諾淨零，全球也在透過實際行動實現淨零轉型。台灣也在 2022 年公開 2050 淨零路徑的藍圖，同時宣布四大轉型策略、兩大治理基礎，以及「12 項關鍵戰略」的行動方案。