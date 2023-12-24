5家銀行合作喊卡！7-11、全家2024年起可刷信用卡變少了

超商非現金支付多元化，除了直接刷信用卡外，也有許多人偏好電子支付，不過，明 (2024) 年度起，統一超 (2912-TW) 及全家 (5903-TW) 二大超商配合的信用卡將大幅縮減，受影響的卡友包括永豐、新光及滙豐銀行，另外，綁定中國信託、台北富邦銀行的信用卡，將不支援在全家代收繳費。

根據統一超商官網公告，目前可以在 7-11 刷卡消費的信用卡共有 9 家，分別為國泰世華、中國信託、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、聯邦銀行、新光銀行、華南銀行，此外，銀聯卡也能在 7-11 使用。不過，永豐及新光銀行已宣布，2024 年起停止與 7-11 合作。

永豐銀行在官網公告「2024 年信用卡契約調整、紅利點數、卡友服務與相關權益通知」，與統一超商的合約到今 (2023) 年 12 月 31 日屆期，從 2024 年 1 月 1 日起，各類支付卡 (信用卡、簽帳金融卡、儲值卡)，以及 Apple Pay、Google Pay 等綁定永豐信用卡的電子支付工具，將無法於 7-11 及其 OPEN 錢包使用。

新光銀行日前也在官網公告，與統一超商的合約至 2023 年 12 月 31 日屆期，2024 年 1 月 1 日起新光銀行信用卡、簽帳金融卡及代碼化行動信用卡 (如 Apple Pay、Google Pay、台灣 Pay)，及 OPEN 錢包無法於統一超商場域刷卡使用，但仍可使用新光信用卡附有悠遊卡或一卡通的票證功能支付。

全盈 + PAY 為全家便利商店攜手玉山銀行、拍付國際共同合資成立的電子支付工具，於 2022 年 4 月底正式上線，今年底以後，支付、代繳的銀行也有異動。

滙豐銀行公告，自 2023 年 12 月 30 日起，與全盈 + PAY 雙方將終止合作以滙豐信用卡綁定全盈 + PAY 於指定通路「全家便利商店」的綁定消費功能；其餘全盈 + PAY 使用通路，如屈臣氏、棉花田等皆不受影響，仍可正常使用。

滙豐銀行建議，如需於全家刷卡消費，可改採街口支付綁定滙豐信用卡。

此外，全盈 + PAY 也公告 2024 年 1 月 1 日起，中國信託銀行、台北富邦銀行信用卡將不支援全家便利商店門市代收繳費交易，請改用其他支援全家門市交易的信用卡繳付。