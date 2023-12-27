全家義大利麵生產基地營運 長榮空廚是最大股東

長榮集團旗下空廚業龍頭長榮空廚與連鎖超商全家 (5903-TW) 共同出資成立的長家國際食品，今 (27) 日正式揭牌營運，首階段導入全台第一條自動化義大利麵產線，為便利商店業首見專責義大利麵生產的鮮食廠，未來也將開發個人調理包和料理半成品系列等產品，預估明年每日產能可達 10 萬份，未來更可上看 20 萬份。

長家實收資本額 3 億元，於 2022 年由長榮空廚出資 55%、全家 45% 合資成立，廠址座落於桃園蘆竹，占地約 5000 坪，共有 5 層樓，其中，斥資超過 4000 萬元於專業產線上。

長榮航董事長林寶水表示，長家斥資數千萬元導入日本引進的全台第一條自動化義大利麵產線，首要任務是成為全家義大利麵的生產基地。

長榮空廚暨長家國際食品公司董事長柯金成進一步說明，長榮空廚致力於機上餐點業務開發及生產服務，同時積極展開多角化經營，營運中心已於 2018 年 5 月移轉至坐落於桃機園區內全新建造的新廠，長家將可有效活化原有廠區。

全家董事長葉榮廷說，鮮食是便利商店產業差異化的吸客關鍵，近 3 年全家泛鮮食皆保持至少 10% 以上的高速成長，今年占總營收比例更突破 30%，顯示民眾對便利餐食的剛性需求強勁。

由於台灣義大利麵市場每年成長幅度達 20%，長家揭牌後首要營運亮點即是引進全台第一套自動化義大利麵產線，可節省生產線置放包材、煮麵、分麵約 30% 的人力，而每小時單一產線最大量可生產 2000 份義大利麵，相較於傳統生產線提升將近 70%，成為全家義大利麵品牌「Uno Pasta」生產基地。

Uno Pasta 架上常態穩定供應品項數超過 10 款，近年銷售增幅 20% 以上，年銷逾 1000 萬份，相當於每 2.5 秒賣出 1 份，今年創下銷售達 10 億元里程碑，創歷史新高。