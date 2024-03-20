叡揚看軟體業有二大發展趨勢 加大投入AI研發

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-20 15:01

資訊軟體服務商叡揚 (6752-TW) 董事長張培鏞今 (20) 日指出，每年投入占營收 10% 的資金於研發投資，以雲端 API 整合、AI 為主要研發方向，看好今年生成式 AI 和 ESG 碳盤查需求，將持續推升軟體業營運動能。

目前叡揚營收按客戶行業比重分別為金融機構 44%、政府機構 24%、製造醫療及服務業 18%，其中，自有軟體加代管服務的營收比例達 70%，經銷約占 30%；在對金融機構客戶穩健的服務之外，張培鏞看好製造業客戶今年貢獻營收的增幅。

張培鏞強調，叡揚產品多元且應用廣泛，因此營收來源相對穩定，不易受單一產業景氣波動的影響，目前訂閱服務占比逾 30%，也可創造穩定及可預期的收入。

展望後市，張培鏞看好，隨著資訊治理及資訊安全工具需求擴張，除了雲端服務持續觸及中小企業客群，大型客戶採用雲端服務意願也增溫。

叡揚 Vital NetZero 推出一年，客戶已涵蓋 10 種行業包括電子、半導體、化學、金屬、機械、紡織、航運、醫院、學校以及教育機構、法人機構、管理顧問公司等，今年 3 月再領先業界發表「VitalNetZero 零碳雲 - ISO14067 產品碳足跡」，讓 ISO14064-1 到 ISO14067 無縫整合。

叡揚去年合併營收為 15.9 億元，年增 11.39%，稅後純益 1.99 億元，年增 15.38%，每股純益 (EPS)6.14 元，營收和獲利雙創歷史新高紀錄，其中，毛利、營業淨利和稅後淨利分別成長 19.25%、20.38%、15.38%，毛利率 52.31%、營業淨利率 14.55% 和稅後淨利率 12.50%，呈現三率三升。