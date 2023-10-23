叡揚AI財報智慧辨識系統亮相 獲公股行庫導入

叡揚資訊 (6752-TW) 今 (23) 日首度發表 SoAI.FS AI 財報智慧辨識系統，可將財務報表 PDF 檔案經由 AI 人工智慧辨識到系統中，協助金融業者快速提升處理財務報表的效率，目前已有兩家公股行庫導入使用。

叡揚 SoAI.FS AI 財報智慧辨識系統強打縮短 80% 財務報表登打時間，準確率超過 90%，透過深度光學字元辨識 (Deep OCR) 的 AI 演算法，以 AI 協助辨識財務報表，取代傳統財務報表登打作業。

叡揚說明，將 OCR 加入 AI 的元素，即使 PDF 的影像品質不佳，也可成功辨識，準確率超過 90%，AI 讀懂財報後，資料會進入到系統，並將金額進行加總覆核，並於系統中標示出可能辨識失敗處，使用者不需重頭登打財報，僅需核實系統標示的地方即可，估可減少 80% 登打時間。

叡揚副總經理符文藻分享，IDC 預測 2023 年後將有更多自動化應用加速 AI 應用的落地，但目前尚有許多 AI 無法落地的原因在於，許多企業的資料品質及可用性、缺乏適用的 AI 工具及資料信任度的問題，而叡揚深耕 AI 技術多年，具有豐富的顧問能力，可協助企業導入 AI 落地服務。

叡揚自 2013 年即投入 AI 的研究，包括 NLP、LLM、以圖找圖、物件辨識等，也將 AI 技術應用到自行開發的產品當中。