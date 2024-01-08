不容忽視的「軟實力」 緯軟、叡揚營收雙創二個新高

資訊軟體業者營運持續熱絡，IT 服務商緯軟 (4953-TW) 和叡揚 (6752-TW) 今 (8) 日公告 12 月合併營收，均創下單月新高紀錄，全年也同寫新猷，隨著 AI 需求持續發展，今年營運動能無虞。

緯軟 12 月合併營收 8.44 億元，月增 2.8%，年增 19.2%，連續 5 個月創單月新高；第四季單季營收 24.4 億元，季增 9.8%，年增 16.6%，也創單季新高，推動全年營收達 88.4 億元，年增 11.2%，連續三年交出雙位數成長的佳績。

而叡揚 12 月合併營收為 1.7 億元，月增 16.8%，年增 2.51%，累計全年 15.9 億元，年增 11.39%，雙雙創高。

緯軟表示，2023 年主要受惠互聯網和智慧汽車兩大主力客群挹注營收動能，尤其在中國互聯網產業耕耘數年，目前已是多家龍頭企業的主要供應商之一；而智慧汽車市場蓬勃發展，相關智能商機將持續熱絡。

展望 2024 年，緯軟認為，互聯網客戶和智慧汽車產業仍將是營收增長的核心，將積極搶攻 AI 及雲端技術領域，以滿足快速成長的客戶需求。

叡揚董事長張培鏞表示，今年營運將著重在 AI 模組及大型語言模型 (LLM) 客製化、ESG 和資安代理工具等三大領域。

叡揚已投入 AI 領域 10 多年，熟悉國內法令文化及繁體中文語料，且擁有豐富的經驗與技術。去年自家 AI 研發團隊擴大研究 LLM，如 GPT-4、Llama2、Taiwan-LLM，以及國科會打造的 TAIDE 等，並將 LLM 技術整合至其他產品，如知識管理協作平台、公文系統，並協助客戶建立客製化 LLM。