集保結算所ETF eNotice服務 3/15上線

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-26 16:08

集保結算所為擴大數位創新發展，今 (26) 日宣布，股務事務電子通知平台 (eNotice 平台) 進一步規劃擴增 ETF 收益分配通知電子化服務，預定於 3 月 15 日正式上線。

目前 17 家國內發行 ETF 投信業者表示大力支持，其中 8 家已率先簽約使用 eNotice 服務，包括國泰投信、富邦投信、群益投信、台新投信、中國信託投信、永豐投信、新光投信及富蘭克林華美投信等，其他投信亦表示高度簽約意願。

集保結算所自去年 6 月推出 eNotice 平台，提供上市、上櫃、興櫃及公發公司發放股利電子通知服務，並提供投資人即時掌握股利發放的功能，推出以來廣受市場好評。

依據集保戶股權分散表統計，截至 2 月中旬為止，市場上共計發行 246 檔 ETF，實際有配息的 ETF 共計 150 檔，並有年配、半年配、季配、雙月配及月配等收益分配型商品，總年度收益分配通知數超過 3200 萬次。

以國泰投信發行受益人數最多的國泰永續高股息 (00878) 為例，超過百萬名的受益人將可受惠。其他發行 ETF 投信業者未來也將逐步加入集保結算所 ETF eNotice 服務的行列，已申請過 eNotice 的投資人可直接適用 ETF 收益分配電子通知，無須再次申請。