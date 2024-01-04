集保結算所公布2023年台股持股數據 這幾檔ETF股東激增

集保結算所今 (4) 日公布 2023 年臺股持股數據統計，2023 年底國內投資人持股前三大依序是中鋼、台積電、國泰永續高股息 (00878)，以股東人數新增來看，復華台灣科技優息 (00929)、群益台灣精選高息 (00919) 名列前茅，國泰永續高股息 (00878) 也深獲學生族、上班族及家庭主婦喜愛。

根據集保結算所大數據平台，截至 2023 年 12 月底，臺股證券戶數全年新增 97.8 萬戶，開戶人數達 1,227 萬人，以 20-29 歲占比最高，達 4 成以上；另首次開戶有年輕化趨勢，19 歲以下首次開戶占比為 21.07%，較 2022 的 15.26% 明顯成長。

至於標的部分，2023 年底國內投資人持股前 10 大依序是中鋼、台積電、國泰永續高股息 (00878)、元大高股息 (0056)、開發金、鴻海、聯電、元大台灣 50(0050)、玉山金及中信金。若將投資人分為 22 歲以下學生族，23-65 歲上班族、家庭主婦，及 66 歲以上退休族，可發現年齡層不同，持股偏好差異極大。

2023 年 3 族群前 10 大持股 (圖：集保結算所提供)

以 22 歲以下學生投資族為例，截至 12 月底，前 5 大持股分別是國泰永續高股息 (00878)、元大高股息 (0056)、元大台灣 50(0050)、中鋼及台積電；臺股 ETF 強占前 3 名，顯示分散及固定配息特性，對學生族群有一定吸引力。

至於臺股投資主力上班族及家庭主婦，持股占臺股總市值約 67.9%，前 5 大持股分別是：國泰永續高股息 (00878)、台積電、中鋼、元大高股息 (0056) 及鴻海。其中，國泰永續高股息 (00878) 股東人數已超過百萬人，而台積電也有近百萬股東。

值得注意的是，儘管近幾年臺股 ETF 迅速竄起，但退休族投資仍以個股為主，截至 12 月底，前 20 大持股中沒有一檔 ETF 進榜，而金融股則占半壁江山，前 10 大分別是中鋼、開發金、聯電、鴻海、台積電、國泰金、新光金、群創、中信金及兆豐金。

這也顯示臺股 ETF 投資在年齡分層上，出現強烈對比，相較退休族，年輕學生族更偏好分散投資一籃子股票；相較學生族投資人，上班族及家庭主婦明顯更青睞大型電子股。

最後看 2023 年臺股熱門人氣王，股東人數新增前 5 名中，學生族與上班族、家庭主婦之持股幾乎一致，清一色是 ETF，包括復華台灣科技優息 (00929)、國泰永續高股息 (00878)、群益台灣精選高息 (00919)、元大美債 20 年 (00679B)、元大高股息 (0056) 及復華富時不動產 (00712)。

退休族部分，除復華台灣科技優息 (00929)、群益台灣精選高息 (00919) 外，其餘仍以個股為主，顯示近年來國人投資理財標的越加多元化，ETF 在臺股的重要性持續提升，且深獲市場認同。

2023 年 3 族群持有人數增加前 10 名 (圖：集保結算所提供)

展望 2024 年，集保結算所表示，投資人應審慎評估自身的投資能力及所能承擔之風險，選擇符合自己需求之投資組合，並適時檢視各標的狀況是否與自己的投資目的相符，避免追高殺低，理性做出決策，方能創造投資效益。