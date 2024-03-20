〈焦點股〉益安美國臨床邁大步 股價強攻漲停

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-20 10:56

益安生醫 (6499-TW) 美國臨床試驗邁大步，旗下胸主動脈修復醫材 Duett Vascular Graft System(簡稱 Duett)，在美國完成首次人體臨床試驗 (IDE) 首例收案，該患者主動脈弓重建手術中使用 Duett 完成頸動脈血管吻合，大幅降低體外循環及整體手術時間，消息激勵今 (20) 日股價攻上開高攻上漲停價 64.9 元。

益安補充，此試驗在美國醫學中心賓州大學長老會醫院 (University of Pennsylvania, Presbyterian Medical Center) 進行，由著名血管外科醫師 Dr. Wilson Szeto 執刀。Dr. Wilson Szeto 現任賓州大學醫學院外科教授暨長老會醫院心血管外科主任，同時擔任益安此次 IDE 臨床試驗計畫主持人。

益安收納的該患者因主動脈血管壁破損，接受主動脈弓重建手術，其中涉及病灶血管切除及人工血管置換。Dr. Wilson Szeto 團隊使用 Duett 進行血管吻合，將耗時費力的血管縫合時間大幅降低九成以上，術後患者亦維持血管暢通並如願康復出院，可謂達成此專案開發之重要里程碑。

益安表示，主動脈修復手術屬於複雜度極高的手術，手術期間外科醫師需在低溫停循環 (HCA) 環境下，將人工血管手工縫合於三條通往腦部的分支血管；根據臨床經驗，當患者處於 HCA 環境超過 40 分鐘，將大幅提高術後中風及神經功能缺失的機率，影響患者生活甚鉅；Duett 藉由創新血管吻合技術，將原需耗費 30 至 45 分鐘的縫合步驟大幅縮減，進而降低此一手術對醫師及患者帶來的壓力。

益安生醫董事長暨總經理張有德表示，今年益安旗下兩項重要創新專案皆進入關鍵期，Duett 藉由此首例臨床跨越人體使用的門檻，同時攝護腺肥大治療醫材 Urocross 也已進入樞紐試驗的收案後期，皆是產品價值躍昇的關鍵時刻。