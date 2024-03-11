浩鼎抗癌新藥未顯現治療潛力 停止二期臨床試驗

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-11 19:10

浩鼎 (4174-TW) 董事會今 (11) 日決議，停止旗下抗癌新藥 OBI-3424 美國二期臨床試驗收案，因兩年多來，該新藥對已收案病人並未顯現在實體腫瘤治療的潛力，經評估後停止試驗並將資源轉而挹注其他開發計畫，此外，與其他合作夥伴的臨床試驗仍將持續，並未全面中止 OBI-3424 開發計畫。

執行長王慧君強調，此決議目的是將有限資源聚焦於重點產品，以加速開發進度。OBI-3424 除了即將喊停的二期實體腫瘤臨床試驗外，由美國西南腫瘤集團 (SWOG) 主導的 T 細胞急性淋巴性白血病 (T-ALL) 及 T 細胞淋巴母細胞淋巴瘤 (T-LBL) 第一 / 二期臨床試驗計畫，仍在積極收案中，該計畫是由公司提供 OBI-3424 試驗用藥並協助相關作業，由美國國家癌症研究所 (NCI) 贊助。浩鼎也與深圳艾欣達偉醫藥科技有限公司合作，正於中國進行 OBI-3424 治療肝細胞癌及急性淋巴性白血病的臨床試驗。

研發長賴明添指出，OBI-3424 一期臨床試驗顯示具良好的安全性、耐受性。2021 年起針對實體腫瘤患者展開 OBI-3424 二期人體臨床試驗，兩年多來已有 29 名腫瘤患者接受 OBI-3424 治療，包含大腸直腸癌、胰臟腺癌及其他實體腫瘤病患，然而並未顯現其對這些癌症的治療潛力。公司經審慎評估後，決停止 OBI-3424-001 試驗計畫，並將所節省約新台幣 3 億元經費聚焦於其他的開發計畫。