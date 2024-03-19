台股季配型ETF仙拚仙 這2檔僅花2天填息達陣
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-19 20:16
台股 3 月 8 日衝上 2 萬點後，進入來回震盪盤，18 日至 21 日適逢多檔 ETF 除息，檢視 3 月季配型的股票 ETF，共有 2 檔完成填息，分別為凱基優選高股息 30(00915-TW) 與群益台灣精選高息 (00919-TW)，僅花 2 天填息達陣，今 (19) 日股價分別站回 25.71 元及 26.16 元。
法人指出，00915 這次配發 0.72 元，不僅創下其掛牌以來最高配息金額紀錄，也在這個月的季配股票 ETF 稱王；從 00915 現有的 30 檔成分股來看，不僅網羅科技股，也有金融股與傳產股，展現同時布局能攻、能守的成分股，表現也能名列前茅。
法人表示，掌握趨勢浪頭的科技股，也有獲利報佳音的金融股與傳產股的 00915，在市場資金挹注下，後續表現仍值得期待。
此外，永豐投信公告旗下 ETF 三月份每單位實際配息金額，包括永豐 ESG 低碳高息 (00930-TW) 實際配發 0.246 元、永豐 20 年美公債 (00857B-TW) 配發 0.351 元、永豐 10 年 A 公司債 (00836B-TW) 配發 0.385 元、永豐 1-3 年美公債 (00856B-TW) 配發 0.419 元，投資人在 20 日前買進或持有，均可參與本次除息機會。
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