重量級高息新秀00939成立規模飆531億 寫下ETF史上新傳奇
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-11 09:50
備受矚目的統一台灣高息動能 ETF (00939-TW) 於 3 月 8 日以 531 億元的巨量級規模成立，寫下台灣資產管理界新傳奇。00939 為統一投信旗下首檔台股 ETF，指數設計貼合台股獨特除權息周期，具備高股息、高效和高 CP 值三大特色，預計 3 月 20 日掛牌上市。
根據投信投顧公會數據，以往 ETF 成立時，規模多落在 95 至 150 餘億。包括群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、元大全球 5G(00876-TW)、富邦特選高股息 30(00900-TW) 等，然而，此波股市行情熱絡，加權指數屢創歷史新高，亦帶動 ETF 成立規模，3 月 6 日甫成立的中信上游半導體 (00941-TW) 募得 175 億元，取得不錯的成績。
而最新成立的 00939 規模直接上衝至 531 億元，將 ETF 成立規模的天花板一次拉高兩倍，讓市場為之震撼。
以基金公司分類，歷年 ETF 成立規模前十名，皆由 ETF 資產規模二千億以上的 ETF 發行商發行。截至 1 月底，統一投信 ETF 規模 416 億元，在 16 家有發行 ETF 的投信中排名第八，而 00939 的超強吸金功力，將讓統一投信規模排名進一步躍升。
統一投信指出，00939 之所以能在市場引起熱烈迴響，來自於追蹤之指數將高息與股價成長動能達到最佳平衡，精準解決投資人痛點，讓 00939 不只是高股息 ETF，更成為新時代的全方位投資方案。配息方面，00939 是市面上唯一一檔月底領息的月配息 ETF，投資人可以搭配其他配息型 ETF，自組多週期領息組合，將月月配升級為雙周配。
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