NAND Flash去年Q4產業營收季增24.5% Q1續增2成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-06 17:46

研調機構 TrendForce 今 (6) 日表示，去年第四季 NAND Flash 產業營收 114.9 億美元，季增 24.5%。主要受惠終端需求因年終促銷檔期回穩，加上零組件市場追價擴大下單，位元出貨較去年同期旺盛，同時企業方面持續釋出 2024 年需求表現優於 2023 年。

展望第一季，研調看好，在供應鏈庫存水位已大幅改善下，以及價格仍處於上漲的態勢，客戶為避免供貨短缺及成本墊高的風險，持續增加採購訂單，因此儘管第一季為傳統淡季，但受惠訂單規模持續放大，激勵 NAND Flash 合約價平均漲幅高達 25%，故預估第一季 NAND Flash 產業營收仍會季增 2 成。

以第四季營收來看，以三星 (Samsung) 成長幅度最高，主要是伺服器、筆電與智慧型手機需求均大幅成長，即使並未完全滿足客戶訂單數量位元出貨量，季增仍達 35%，平均銷售價格季漲 12%，帶動營收上升至 42 億美元，季增 44.8%。

SK 集團 (SK Group) 受惠於價格大幅回升，第四季營收達 24.8 億美元，季增 33.1%，位居第二名。

威騰電子 (Western Digital) 第四季位元出貨量季減 2%，平均售價季增 10%，帶動 NAND Flash 部門營收來到 16.7 億美元，季增 7%。

據了解，第四季零售市場 SSD 受惠於價格反彈，刺激出貨大幅增長，庫存水位甚至下滑至過去四年來的歷史新低；鎧俠 (Kioxia) 獲 PC 及智慧型手機客戶備貨訂單，位元出貨小幅成長，第四季營收為 14.4 億美元，季增 8%。

由於產業在 2023 年面臨最嚴峻的供過於求市況，雖然 4Q23 價格攀升近一成，但美光 (MU-US) 為改善獲利，明顯減量供應，位元出貨量季跌逾 10%，影響營收下滑至 11.4 億美元，季減 1.1%。