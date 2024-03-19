〈智慧城市展〉遠傳推出換氣系統「班班好空氣」 再搶逾10億元商機

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-19 17:17

遠傳 (4904-TW) 今年以「遠傳大人物 實戰數位力 驅動永續未來」參加 2024 智慧城市展。遠傳繼「班班有冷氣」計畫後，再推出結合換氣系統的「班班好空氣」設備，若既有冷氣設備全數更新，有機會再搶 10-13 億元商機。

遠傳 2022 年配合政府推動「班班有冷氣」政策，透過自主開發的能源管理系統 (EMS) 協助全台 9 個縣市、4.5 萬間教室導入「班班有冷氣」計畫，今年推出的延伸應用「班班好空氣」，是結合新風換氣系統，解決教室空調開一整天，在密閉空間當中二氧化碳大量累積，導致師生精神不濟的問題。

總經理井琪表示，今年遠傳展出「淨零城市」與「數位永續」兩大主題，將各項有實績的綠色資通訊解決方案向外界分享，「淨零城市」涵蓋能源、交通、建築、環境等各項節能永續應用；「數位永續」呈現遠傳以新興的數位科技，為城市與產業打造數位轉型與數位治理的解決方案，這些都是遠傳由內而外推動數位淨零雙軸轉型的成效，遠傳充分了解轉型的路徑與方法，並將運用於自身的低碳與智慧解決方案向外推廣，以實戰數位力攜手企業、公部門邁向永續未來。