一銀攜手Pubu電子書城 綁定LINE享「讀」家好禮 購書75折

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-19 13:47

隨著現代生活型態改變，相較於傳統紙本書籍，便利性高的電子書閱讀器儼然成為民眾新寵兒，第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行攜手臺灣最大的全方位數位內容平台「Pubu 電子書城」，推出首次綁定第一銀行 LINE 官方帳號個人化服務即享三大專案優惠價，購書最高可享 75 折。

因應空間有限與數位浪潮，閱讀器近年掀起購買熱潮，2024 年台北國際書展參觀人次達 55 萬人次，且臺灣電子書市場也越見蓬勃、類別漸趨完整，第一銀行與總會員數達 450 萬的 Pubu 電子書城合作，即日起至 12 月 31 日止，推出首次加入第一銀行 LINE 官方帳號並綁定個人化服務，就贈 Pubu 電子書城三大好禮，包括書城購書 75 折優惠碼、指定閱讀器優惠價，以及 Pubu 飽讀一年方案享折扣再免費加贈 2 個月等好康。