〈智慧城市展〉凌群聚焦AI主題 拓7大領域服務版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-19 16:15

凌群電腦 (2453-TW) 今 (19) 日參與智慧城市展，聚焦 AI 主題，提出涵蓋生成式 AI、智慧服務、數位轉型、智慧資安、智慧零售、智慧醫療和 ESG 等領域的解決方案；凌群電腦總經理劉瑞隆指出，在台灣微軟支持下，運用最新 Copilot 技術陸續應用在程式開發，已獲致具體成效。

凌群主題館此次展出的主題涵蓋生成式 AI、智慧服務、數位轉型、智慧資安、智慧零售和智慧醫療等，其中，生成式 AI 的創新解決方案 NeuroChain，透過建立地端知識庫方式，使大語言模型 (LLM) 能針對中間層範圍內的問題，達到高精準處理。

凌群也展出多項 AI 賦能的智慧服務解決方案，如獲 2024 年臺灣精品獎銀質獎肯定的智慧型服務機器人 Ayuda、凌羣 VIAMaster 人工智慧影像分析專家平台。



在 ESG 的趨勢下，凌群今年搜羅包括用電監控及碳盤查平台、雲端資料庫與雲服務及辦公室管理等解決方案，如自行研發的 GreenMaker 智慧節能解決方案、NETCenter 智慧化資訊架構監控管理平台、人機整合流程管理 OMFLOW、DBMaker 資料庫系統，以及 Evercomm(豪潁科技)ESG 碳盤查平台、凌群虛擬公有雲、 日本東海 / 雲碼 kintone 解決方案、日本 CIJ Ofigo 合約管理系統及 Ayuda 無人辦公室接待解決方案。

此外，對於數位轉型，凌羣國際合作夥伴巴西 INTERON(系統現代化)、義大利 VERYANT(系統同步整合) 和日本 TSH(數位自動化) 共同展出。