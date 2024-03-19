〈智慧城市展〉東元總座：用電需求增 虛擬電廠成穩定供電解方
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-19 11:39
東元 (1504-TW) 今年在 2024 智慧城市展，以「邁向虛擬電廠時代 打造永續智慧城市」為題，展出多項管理平台、解決方案與節能設備。總經理范炘表示，隨著用電與電力調節需求增加，虛擬電廠將成穩定供電的解方。
范炘說，分散式電網最大問題是不穩定性，尤其在用電很大轉移過程，因此電力調節需求很大。虛擬電廠將成為未來穩定供電和提升用電效率的解方。虛擬電廠還在推廣階段，目前首先應用在集團內部與家戶型台電示範案運作。
另外，電力管理平台從最小家戶型，到商家、商場、工廠等都是服務對象，只是提供的工具與內容不同，其中，家戶型最大用電量是空調、商辦還包含冰水機等其他設備、工廠另外也需要淨零減碳、能源管理、儲能等。
東元去年新成立創儲事業發展部門，積極投入太陽能案場與儲能系統的建置維運，儲能系統已累積建置 100MW、太陽能發電廠建置 20MW，同時正與國際大廠合作興建光儲合一案場，也是台灣首批光儲案件之一。
東元展區今年強調主軸是要為用戶提升電力的經濟價值，同時達到強化電網韌性，形成供需雙方的互利雙贏。例如尖峰耗電量大的商辦大樓或是工廠在與台電簽定經常契約容量後，東元電力聚合服務平台的能源調度管理，可以為業者代操及監管契約容量，分析用電行為及訂定最適合的用電需量，並預測負載用電，避免用電超過契約容量。
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