〈智慧城市展〉東元總座：用電需求增 虛擬電廠成穩定供電解方

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-19 11:39

東元 (1504-TW) 今年在 2024 智慧城市展，以「邁向虛擬電廠時代 打造永續智慧城市」為題，展出多項管理平台、解決方案與節能設備。總經理范炘表示，隨著用電與電力調節需求增加，虛擬電廠將成穩定供電的解方。

范炘說，分散式電網最大問題是不穩定性，尤其在用電很大轉移過程，因此電力調節需求很大。虛擬電廠將成為未來穩定供電和提升用電效率的解方。虛擬電廠還在推廣階段，目前首先應用在集團內部與家戶型台電示範案運作。

另外，電力管理平台從最小家戶型，到商家、商場、工廠等都是服務對象，只是提供的工具與內容不同，其中，家戶型最大用電量是空調、商辦還包含冰水機等其他設備、工廠另外也需要淨零減碳、能源管理、儲能等。

東元去年新成立創儲事業發展部門，積極投入太陽能案場與儲能系統的建置維運，儲能系統已累積建置 100MW、太陽能發電廠建置 20MW，同時正與國際大廠合作興建光儲合一案場，也是台灣首批光儲案件之一。