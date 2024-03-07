一銀1月外幣刷卡成長4成 白色情人節活動回饋近萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-07 16:16

瞄準疫後旅遊潮，也搭上 3 月 14 日白色情人節商機，第一銀行至 6 月底前推出刷卡好康，購買機票、旅行社行程、或是入住飯店，最高享 8500 元回饋，指定卡加碼外幣消費享最高 5％回饋，再送市值超過 3000 萬元的旅遊平安險。

民眾疫後出國旅遊熱潮持續，第一銀行統計 1 月外幣消費較同期成長高達 41％。首推一銀桃園卡外幣消費享最高 5％回饋，刷卡支付旅費之 80％(含) 以上，再贈 3000 萬旅遊平安險及 30 天的 1000 萬海外全程意外險、100 萬元海外意外傷害醫療險保障；國內優惠也不可少，到桃園喜來登指定餐廳享 9 折優惠，林口三井、台茂、華泰、宏匯等精選商場，月月享最高 5％現金回饋。

此外，全台加油站刷一銀桃園卡享最高 3％刷卡金回饋，再加碼全國及台亞加油站降價優惠；市區停車近一期帳單新增一般消費滿 12000 元，當月享 10 天全臺嘟嘟房或台灣聯通每天 2 小時免費停車優惠，以臺北市信義區每小時 100 元停車費為例，相當於月省 2000 元。