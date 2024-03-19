看好AI成長帶動載板需求擴增 外資調高欣興目標價到250元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-19 13:40

由亞系外資在最新出爐的 ABF 載板報告中表示，看好 AI 晶片需求成長將進一步帶動 ABF 載板需求擴增，有利於改善產業供過於求狀況，對於台廠 ABF 載板三雄中，最看好欣興 (3037-TW)，認為欣興將是股價表現落後的 AI 概念股，重申「買進」評等，同時調高目標價，由 222 元調高至 250 元。

亞系外資預估，隨著 AI 晶片需求持續成長，台積電 CoWoS 先進封裝產能供不應求改善，可望將帶動對 ABF 載板需求增加。由於尺寸較大及初期良率較低，預估應用在輝達（NVIDIA）AI 的 B 系列繪圖晶片（GPU），今明 2 年將消耗 ABF 載板總供應量約 2% 及 5%。

亞系外資指出，在 AI 晶片需求成長帶動下，預估 ABF 載板供過於求的情形在下半年將逐步改善，同時看好 2025 年將出現 10% 的供給缺口。同時，預估輝達 B 系列 GPU 載板訂單不僅將下給日商 Ibiden，同時也會下給台灣的 ABF 載板供應商，而欣興可望成為最大受益者。