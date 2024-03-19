〈智慧城市展〉龔明鑫：邀集世界重要碳交易所 為2050淨零排放共商契機

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-19 13:14

由國家發展委員會、台北市電腦同業公會與高雄市政府合辦的 2024 智慧城市展暨淨零城市展，今 (19) 日於南港展覽館開幕。國發會主委龔明鑫強調，淨零排放不應該只視為企業經營成本的增加，2050 淨零排放是企業轉型的最佳契機，希望有更多的企業加入淨零行列成為經濟成長的新動能。

總統府秘書長林佳龍於開幕致詞時表示：政府正努力將台灣打造為科技之島，台灣的資通訊產業已經開發出非常多元的智慧城市或淨零城市解決方案，並於過去十年間在各種應用場域試煉，現在台灣可以將這些解決方案推廣到全世界，跟世界各國攜手合作共創商機。

龔明鑫致詞時指出，2050 淨零排放是我國的重要發展目標，為達此一目標政府自今年起正式啟動淨零排放計畫，依據政府 2050 淨零排放路徑圖來全面推展减碳工作，跟台北市電腦公會合作辦理 2050 淨零城市展，是希望在智慧城市展的規模及全球知名度的基礎上，一方面推動臺灣減碳工作, 更重要的是跟全球城市攜手合作共同完成這項艱難的目標。

龔明鑫說明，該展覽自去年起籌備半年，共邀請 46 個國家地區及城市、企業代表，台北市舉辦的電腦展已是全世界規模第二大，在智慧城市展以後，往上層去探討智慧城市可能發生的問題，並思考如何去解決，即是「淨零城市展」，2050 年還有 30 年，但我們就預先想好及因應，也對整個社會的數位轉型或進行轉型提供貢獻，本次論壇議題包括了產業轉型、綠色金融，及邀請全球重要碳交易市場，包括德國的專家、日本、新加坡，及英國的交易所等，針對相關的議題提出一些探討，橫向串聯這些機制，也可提出對國際的碳交易的貢獻，

龔明鑫表示，此外本次展會特邀請政府八大部會、研發機構、大學及企業針對行政院核定的淨零十二項關鍵戰略進行展出，政府部門展出其主責關鍵戰略的淨零計畫、研發機構及企業則展出對應各關鍵戰略所開發的淨零排放解決方案，他強調, 淨零排放不應該只視為企業經營成本的增加，若是從另一個角度來看，2050 淨零排放是企業轉型的最佳契機，希望有更多的企業加入淨零行列成為經濟成長的新動能。