龔明鑫坦言台灣淨零轉型慢了 要拚2030打造四大供應鏈帶動4兆投資

安永聯合會計師事務所今 (21) 日攜手台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇」，探討淨零轉型議題，國發會主委龔明鑫指出，2030 年將打造四大供應鏈，可望帶動民間 4 兆投資，並強調三件事是一定要做的重中之重，分別為太陽能與風電、氫能、碳捕捉封存技術，必須加速發展，他坦言，台灣的進程已有點慢了。

龔明鑫致詞時指出，日前出席 APEC 部長級會議，各國主要探討供應鏈重組的韌性安全、數位轉型 (AI) 及淨零碳排三大議題。國際大廠宣示 2050 年使用 100% 再生能源，目前有 151 個國家宣示淨零排放目標，歐盟預計 2023 年要求申報進行商品碳排放量，2026 年實施 CBAM**。

我國方面，2021 年 4 月蔡總統宣示台灣 2050 淨零轉型目標，2021 年 8 月蘇院長指示溫管法修法，2022 年 3 月我國公布台灣 2050 淨零排放路徑及策略，2022 年 12 月政府公布 12 項關鍵戰略行動計畫，2023 年 1 月將溫管法修正為氣候變遷因應法三讀通過。

龔明鑫說，若當時蔡總統沒有下定決心，現在就沒有階段性成果，淨零目標必須全世界多數國家都往同一個目標才能達成，但每個國家條件不一樣，可能步調有快有慢，但方向必須一致。

就 IEA 的路徑圖來看，龔明鑫說，風力和太陽能勢必是要大力推動，至 2030 年成長幅度將會非常大，屆時可能開始有電解氫能，2035 年則發展至 4 Gt CO2 捕捉，到 2050 年，全世界將有 70% 的電力來自太陽能和風電，這是重中之重要發展的，且這兩項是多數國家都有的資源，若是水力發電台灣比較不具這項資源。

太陽能風電、氫能、CCUS 重中之重

龔明鑫說，有三件事是我們一定要做的，第一是太陽能和風電的發展，第二為發展氫能，第三是 CCUS (碳捕捉、再利用與封存) 搭配天然氣的發展，事實上，台灣動作已經有點慢了，一定要趕快跟上國際腳步。龔明鑫進一步指出，很多國家開始發展氫能車，尤其日韓推廣力度之大，台灣也將導入混 / 專燒發電技術，目標 2030 年完成 5% 混燒示範，作為後續擴大導入的基礎。

淨零轉型中央預算 2030 年內 9000 億

針對 2050 淨零轉型主要計畫，龔明鑫表示，中央政府至 2030 年預算近 9000 億元，其中，再生能源及氫能占 2107 億元，電網及儲能方面也有 2078 億元，運具電動化則編列 1683 億元，截至目前，政府已於 2023 年編列 662 億元、2024 年編列 964 億元。

龔明鑫強調，以上預算只是中央政府的部分，不包含地方加碼，因此，金額只會逐年增加，日前有聽到高雄市也將研擬淨零城市計畫，若 22 縣市都投入預算，將會相當可觀。

2030 打造 4 大供應鏈帶動 4 兆投資

龔明鑫說明，2030 年將打造四大供應鏈，可望帶動民間 4 兆投資，首先為光電，包括矽晶片、太陽能電池及模組、系統零組件工程設置；其次為風電，包括水下基礎建設、風機零組件、電力設備、海事工程；第三為電動車，包括車電、充電站、充電槍、EV 線材、系統整合；第四是儲能，包括案場開發、電池芯 / 模組、系統整合。

龔明鑫表示，要達成我國 2050 淨零排放路徑目標，政府也大力推動綠色金融，鼓勵綠色貸款或投資，針對上市櫃公司碳盤查 / 查證方面，將由大到小，首先盤查資本額 100 億元以上的上市櫃公司及鋼鐵、水泥業，接下來，預計在 2025 年盤查資本額 50-100 億元的上市櫃，2026 年則盤查資本額 50 億元以下的上市櫃，希望透過金融機構，運用投融資及金融工具引導企業，帶動供應鏈及產業減碳轉型。

碳交易台平研議三大板塊

政府將成立碳交易平台，龔明鑫進一步說明，初步研議三大板塊，首先是國內碳權交易，其次為國外碳權交易，將可代購國際認證碳權，並與國際碳權交易所合作、加入國際相關組織，最後為碳諮詢服務，規劃進行碳盤查諮詢、自願減量諮詢及供應鏈減碳諮詢。