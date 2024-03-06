龔明鑫：台積電海外投資是擴廠 絕非外移 高階製程會留在台灣
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-06 13:09
台積電熊本廠 2 月開幕，國內的晶片供應鏈也成為國會關注焦點。國發會主委龔明鑫今（6）日赴立法院經濟委員會進行業務報告，面對立委質詢時強調，台積電赴赴日投資不是產業外移，是國、內外同步擴廠，且最高階製程絕對都會留在台灣，不會削弱矽盾，影響產業的國際競爭力。
龔明鑫日前赴熊本參加台積電新廠開幕活動，回應質詢他進一步指出，全球 AI 需求與發展，國內擴充產能已不足以因應國際需求，台積電赴日本投資，是與原本的客戶包括 SONY、TOYOTA 等變成合作夥伴，更加鞏固半導體生態系；其次，台積電在美、日擴廠，意味晶片需求持續擴大。
立委謝衣鳳質疑，台積電赴日投資被稱為黑船 2.0，拯救日本失落的 30 年，但台灣矽盾外移，恐影響台灣的優勢發展。龔明鑫澄清，不是外移，是同步擴廠。人工智慧（AI）題材發燒，衍生大量的高階晶片需求，台積電積極擴充產能，但最高階製程還是留在台灣。且其在國內擴廠幅度更大，比日本更大，2 奈米、1.4 奈米製程都會落腳台灣。
龔明鑫說明，未來 AI 需求龐大，晶片需要 2、3 奈米以下的高階製程，這是台積電積極擴充產能的關鍵；不僅在高雄、中科，嘉義也可能設有封測廠，就是為了因應未來晶片需求。台灣的產業供應鏈愈來愈完整，從材料商、設備商到 IC 設計，生態系建制更健全。
謝衣鳳追問，今年美國總統大選結果充滿不確定性，如果由前總統川普當選，可能要求台積電繼續於美國擴廠；龔明鑫說，台積電已經宣布在美國蓋二廠，後續先看美國建廠狀況、持續關注進度。
國民黨立委張嘉郡詢問台積電落腳中科的議題，龔明鑫表示，只要中央政府、地方政府與廠商共同合作，效率就會提升，至於後續擴廠計畫，他樂觀其成，只是先決條件必須準備好。
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