龔明鑫：台積電海外投資是擴廠 絕非外移 高階製程會留在台灣

立委謝衣鳳質疑，台積電赴日投資被稱為黑船 2.0，拯救日本失落的 30 年，但台灣矽盾外移，恐影響台灣的優勢發展。龔明鑫澄清，不是外移，是同步擴廠。人工智慧（AI）題材發燒，衍生大量的高階晶片需求，台積電積極擴充產能，但最高階製程還是留在台灣。且其在國內擴廠幅度更大，比日本更大，2 奈米、1.4 奈米製程都會落腳台灣。



龔明鑫說明，未來 AI 需求龐大，晶片需要 2、3 奈米以下的高階製程，這是台積電積極擴充產能的關鍵；不僅在高雄、中科，嘉義也可能設有封測廠，就是為了因應未來晶片需求。台灣的產業供應鏈愈來愈完整，從材料商、設備商到 IC 設計，生態系建制更健全。



謝衣鳳追問，今年美國總統大選結果充滿不確定性，如果由前總統川普當選，可能要求台積電繼續於美國擴廠；龔明鑫說，台積電已經宣布在美國蓋二廠，後續先看美國建廠狀況、持續關注進度。



國民黨立委張嘉郡詢問台積電落腳中科的議題，龔明鑫表示，只要中央政府、地方政府與廠商共同合作，效率就會提升，至於後續擴廠計畫，他樂觀其成，只是先決條件必須準備好。