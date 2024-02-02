龔明鑫於合庫經理會議演講 籲企業：淨零轉型創造商機

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-02 19:00

金龍迎新春，合庫銀行於 1 月 30 日舉辦「113 年度經理會議」，本次經理會議邀請國發會主委龔明鑫及合庫金控董事長董瑞斌進行專題演講，龔明鑫並以「台灣經濟成長動能之剖析」為主題，分享了台灣經濟成長表現，政府厚植經濟成長潛力作為，及如何用淨零轉型創造商機等。

113 年度經理會議，主要由合庫銀行董事長林衍茂與總行一級主管、菁英經理人共同檢視經營成果及策勵未來，會上嘉許績優單位經理人及行員，肯定過去一年的辛勞及付出，並揭櫫五大策略方向，及探討三大中心議題，勉勵同仁齊心協力再締創佳績。

本次經理會議特別邀請國發會主委龔明鑫及合庫金控董事長董瑞斌進行專題演講，龔明鑫以「台灣經濟成長動能之剖析」為主題，分享了台灣經濟成長表現，政府厚植經濟成長潛力作為，及如何用淨零轉型創造商機等，讓同仁收穫良多。

董瑞斌則以「高資產客戶與家族傳承」為主題，精闢分析了台灣家族財富傳承所面臨的挑戰，強調財富管理 2.0 銷售的已不是產品，而是高品質且專業的服務；並期許在座的各位經理人能夠深入了解高資產客戶的需求，提供其財務、會計、法律等相關的專業服務。

合庫銀行 112 年度自結稅後淨利新臺幣 162.84 億元較 111 年度 190.89 億元減少 28.05 億元，主要係 112 年度金融商品及兌換淨收益較 111 年度大幅增加，惟因應海外資產品質變化，為強化全行資產品質，呆帳費用、承諾及保證責任準備提存增加，致稅前淨利下滑。合庫銀行 112 年度雖獲利衰退，惟 112 年度提存前之稅前盈餘仍較 111 年度成長約 18%，顯示合庫銀行獲利成長動能仍維持過去水準。

合庫銀行總經理蘇佐政於會議中亦逐一就 112 年度營運回顧、113 年度目標挑戰及策略方向進行報告，並提出「鞏固經營獲利根基，衝刺核心業務動能」、「厚植外匯營運規模，賡續擴張國際版圖」、「洞察分群客戶價值，擴增手收獲利貢獻」、「落實全員行銷策略，提升交叉銷售能力」及「持續精進服務品質，致力防堵金融詐騙」五大策略方向，同時提醒全體經理人應以務實創新的態度，勇於接受全新挑戰，修正不足的地方奮起直追，再創營運巔峰。

此次會議合庫銀行首長與經理人也共同探討三大中心議題：「豐富理財保險商品，延伸信託業務觸角，發展多元獲利引擎」、「深耕在地永續金融，擴大海外營運基盤，鞏固核心經營利基」及「加速數位創新轉型，積極培育專業人才，打造客戶卓越體驗」。

合庫長期深耕企金業務外，在信託業務上，將積極推展員工福利信託、安養信託及不動產信託等業務，加強信託人才培育，擴大異業結盟，以強化競爭力。在財富管理業務方面，合庫透過跨部門合作，引進滿足客戶需求之優質理財商品，靈活調整行銷方針，啟動多元獲利引擎。

在外匯業務方面，合庫將著重於「開新戶、多元化、增實力」，除了深耕既有客戶的外匯業務合作，更將積極開發潛力客戶，多元拓展本行外匯存款與獲利來源。合庫銀行目前海外據點已高達 26 處，服務觸角橫跨歐、美、澳洲、東南亞及大中華等區域，另為響應政府政策及掌握供應鏈移轉商機，聚焦新南向國家及亞洲重要金融中心，積極推動新加坡分行及東京分行申設進度，擴大海外金融服務版圖與客群，挹注海外獲利動能。