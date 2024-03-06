下一任經濟部長？ 龔明鑫否認：做好我每一天的工作

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-06 13:05

立法院經濟委員會今（6) 日邀請國發會主委龔明鑫赴立法院進行國發會業務報告及接受質詢，多位國民黨籍立委接連詢問龔明鑫是否將接任經濟部長，或是否接到準總統賴清德的邀約。面對詢問，龔明鑫笑而不答否認，僅強調：「做好每一天的工作」。

國民黨籍立委張嘉郡、呂玉玲、楊瓊瓔及賴士葆皆於在質詢時詢問龔明鑫，「主委，聽說你是經濟部長的熱門人選」？對此，龔明鑫答詢表示，「我做好我每一天的工作」。

立委張嘉郡首先表示肯定，大家都說龔主委是經濟、產業專家的一把手，且是學有專精的經濟學者，認為他是最適任的經濟部長人選。立委呂玉玲並繼續追問龔明鑫，「主委，究竟有沒有邀約你？你有無意願」？龔明鑫則說，「沒有，沒有，我做好我每一天的工作」。

同時擔任召委的立委楊瓊瓔並於質詢時再三追問，「主委，請問你有無這樣的人生規劃？」？龔明鑫回應說「我沒有接到這樣的訊息」。