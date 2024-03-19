〈焦點股〉高股息ETF展開除息 5檔人氣不墜漲逾2%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-19 12:34

台股高股息 ETF 近來掀起搶買狂熱，引起主管機關注意，金管會強調不會打壓 ETF，將朝三面向強化監管。市場買盤看準多檔 ETF 進行除息交易，持續敲進包括 00919、00929、00900、00918、00915 等，今 (19) 日盤中股價上漲超過 2%，人氣不墜。

台股今天早盤湧現賣壓，一度跌至 19762 點，但中小型股表現活蹦亂跳，電子、金融權值股逐漸回穩，帶動大盤由黑翻紅。

高股息 ETF 上周上演大驚奇，由於元大投信旗下首檔 ETF 台灣價值高息 (00940-TW) 募集金額超越市場預期，帶動整體高股息 ETF 族群欣欣向榮，多檔創下掛牌以來新高。

從總體經濟方面來看，一月外銷訂單回復正成長，景氣對策信號睽違了 16 個月後再次亮出綠燈，目前尚無明顯利空因素，法人表示，大盤整體來說仍屬穩健，投資策略上可於指數逢高拉回時選擇基期較低標的，不宜持續追價。

永豐 ESG 低碳高息 ETF 經理人張怡琳表示，美國公佈 2 月生產者物價指數 (PPI) 年增幅創下六個月來新高，顯示美國在對抗通膨仍具挑戰。台股方面，已來到相對高位，資金輪動加快，須慎防股市漲多後的修正。高股息 ETF 的成分股，能持續配發股利，代表營運相對穩健，因此可以透過高股息 ETF 來參與市場，相對較能抵禦市場波動。

富邦特選高股息 30 ETF 基金經理人黃煜翔表示，目前指數雖在相對高點，但目前海外市場終端需求仍有回補空間，美聯儲在今年第三季後如調整利率政策，有望提升後續非必需品需求，預期部分廠商將在第二季進行庫存回補，有望提升供應鏈營業收入。