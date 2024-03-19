〈焦點股〉季底作帳想像空間大 華新科集團PCB廠股價全走揚
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-19 11:02
在季底作帳想像空間之下， 華新科集團 PCB 廠股價今 (19) 日全數走揚，其中並以瀚宇博 (5469-TW) 股價大漲 5.3% 的表現最爲亮眼，而旗下軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 的股價仍低於淨值的 22.03 元，今天盤中由 19.8 元的上漲的表現，也受矚目。
華新科集團的 PCB 廠包括瀚宇博、嘉聯益、精成科 (6191-TW) 及精星科 (8183-TW)，今天早盤股價全數走強，並以瀚宇博股價大漲 5.3%，早盤最高價達 59.6 元。
2023 年瀚宇博稅後純益 26.8 億元，每股純益 5.07 元，精成科 2023 年稅後純益 31.59 億元，每股純益 6.73 元，精星科技 (8183-TW) 稅後純益 5.43 億元，每股純益 4.5 元。
而嘉聯益在 2023 年第四季虧損收歛，單季稅後虧損 4.83 億元，每股虧損 0.87 元，2023 年全年稅後虧損 33.48 億元，每股虧損 6.04 元，嘉聯益在 2023 年第四季屬於現金淨流入的狀況，財務有明顯改善，同時至第四季底每股淨值 22.0 元。
以嘉聯益今日盤中股價仍低於每股淨值。
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