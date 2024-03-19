〈焦點股〉季底作帳想像空間大 華新科集團PCB廠股價全走揚

在季底作帳想像空間之下， 華新科集團 PCB 廠股價今 (19) 日全數走揚，其中並以瀚宇博 (5469-TW) 股價大漲 5.3% 的表現最爲亮眼，而旗下軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 的股價仍低於淨值的 22.03 元，今天盤中由 19.8 元的上漲的表現，也受矚目。