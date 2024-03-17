〈高股息ETF狂潮〉金管會三管齊下強化管理 盯上投信網紅置入問題

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-17 10:10

全台掀起搶買 ETF 狂潮，甚至出現解約定存、抵押房子來搶購，引起主管機關關注，金管會主委黃天牧將於 18 日前往立法院備詢，研擬三管齊下強化管理措施，首先對於投信與網紅合作將愈趨嚴格，自律規範預計 6 月底前完成，其次為督導周邊單位針對 ETF 交易確實執行風險評估及掌控風險，第三為強化 ETF 相關金檢。

近來元大臺灣價值高息 ETF (00940-TW) 掀起爆買潮，引發資本市場疑慮，立院財委會邀請黃天牧、證交所董事長林修銘、櫃買中心董事長陳永誠及中央銀行，18 日分別就「從 ETF 熱賣看政府如何健全投資管道引導民間游資，避免熱錢過度投入房市」進行專題報告，並備質詢。

根據統計，截至今年 2 月底，台灣 ETF 市場共計 241 檔掛牌交易，其中 227 檔是證券信託 ETF、14 檔期貨信託 ETF，總計 ETF 基金規模 4 兆 1990 億元。48 檔台股 ETF 規模高達 1 兆 5278 億元。

截至今年 1 月底止，上市櫃 48 檔台股 ETF 持有股票市值，占全市場股票市值 2.38%，觀察近 2 年台股 ETF 交易，成份股成交值及成交股數占整體股市成交值及成交股數均僅約 1% 以下。

金管會書面報告已提前送至財委會，目前規劃的強化管理措施有三，第一是「強化投信事業與網紅合作之管理措施」，投信事業若透過網紅自媒體從事基金的付費置入性行銷廣告，依投信投顧公會廣告規範第 10 條規定，應於廣告內容明顯揭露「○○公司贊助播出」等警語，使投資人可清楚識別其為廣告行銷資訊。

投信投顧公會刻研議修正廣告規範，擬增訂強化投信事業及基金銷售機構管理網紅廣告行為之自律規範，預計於今年 6 月底前完成。

另據瞭解，IOSCO 就投資人保護相關政策目標及工作，已於近期成立工作小組執行包括財經網紅（Finfluencers）專案，關注年輕族群投資人之投資決策受到社群媒體、社交圈及名人等建議影響，而非參考專業投資顧問建議，因此產生誤導性及詐欺性投資的現象，該工作小組已就此議題向會員國諮詢，金管會將持續關注 IOSCO 後續報告動態，適時精進監理作為。

第二是「督導周邊單位針對 ETF 交易確實執行風險評估及掌控風險」，金管會表示，已於今年 1 月 18 日函請證交所及櫃買中心督導投信事業應針對規模較大之 ETF 管控相關投資風險及研擬強化風險抵禦力機制，同時亦請證交所及櫃買中心評估整體市場面臨之交易風險情形，及研擬是否應採行相關強化控管措施。

金管會已請證交所積極掌握整體 ETF 對個別股票持有的狀況，作為將來指數審查之參考，並應建置資料庫俾利定期監控、即時瞭解對市場之影響，必要時應考量採行例如發行、交易、監視面等相關監理工具。