〈台股盤中〉輝達GTC概念股打車輪戰 力圖翻紅守19800點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-19 11:59
台股今 (19) 日儘管權值三王全數休兵，但隨著台達電 (2308-TW)、和碩 (4938-TW)、聯電 (2303-TW)、欣興 (3037-TW) 等輪動上漲，推升大盤黑翻紅，重返 19900 點大關，持續靠攏 2 萬大關，並站回五日線。
權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 開低後緩步回升至小跌 1% 內，台達電強漲 4%，扮演多頭要角，聯電也有 2% 漲幅，金控雙雄同樣在盤上表現，支撐大盤走勢。
今日成交重心依舊在重電領域，士電 (1503-TW) 大漲超過 4%，再寫歷史新高價，成交值近 90 億元，名列全台股成交值第三，指標股中興電 (1513-TW) 同樣上漲近 2%，其他如東元 (1504-TW)、大同 (2371-TW) 也都上漲表態。
另外，輝達 (NVDA-US)GTC 大會開幕，輝達執行長黃仁勳宣布推出新款 AI 晶片 Blackwell B200，多家台廠入列輝達新晶片供應鏈，包含和碩、華擎、鴻海、技嘉、英業達、台積電、緯創、緯穎、廣達旗下的雲達等。相關供應鏈包括欣興、和碩都強勢上攻，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 也都在平盤上。
另外，CoWoS 相關設備廠表現也續強，弘塑 (3131-TW) 一度飆漲近 9%、重返千元大關，辛耘 (3583-TW) 也有 1% 左右漲幅。
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