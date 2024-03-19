中國渤海中北部海域 再獲億噸級油田

中國海油 ( 600938-CN ) 周一（18 日）宣布，渤海中北部海域再獲億噸級大發現——秦皇島 27-3 油田探明石油地質儲量達 1.04 億噸，這是該海域時隔 10 年再次獲得重大油氣發現。

據《參考消息》報導，秦皇島 27-3 油田位於渤海中北部海域，西距天津市約 200 公里，平均水深約 25 公尺，發現井秦皇島 27-3-3 井鑽遇油層 48.9 公尺，完鑽井深 1,570 公尺。經測試，該油田單井日產原油約 110 噸，展現出較好勘探前景。

「按正常開採，秦皇島 27-3 油田能夠開採原油近 2,000 萬噸，提煉成汽油後，能夠滿足百萬級人口城市居民日常交通使用超過 10 年，提煉出的瀝青，可鋪設超過 10 萬公里四車道高速公路，相當於繞地球超過 3 周。」中國海油天津分公司副總經理周家雄說。

中國海油勘探副總師徐長貴表示，秦皇島 27-3 油田是渤海油田自 2019 年來連續發現的第六個億噸級油田，該油田的發現，進一步證實了渤海複雜走滑斷裂帶廣闊的油氣勘探前景。