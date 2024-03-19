〈能源盤後〉俄羅斯石油設施遭襲 產量下降 油價收登近5個月高點

鉅亨網編譯許家華 2024-03-19 05:28

國際油價周一 (18 日) 上漲，WTI 原油和 Brent 原油創去年 10 月下旬以來最高收盤價，係因烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源設施，估計導致俄羅斯很大一部分煉油產能閒置。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.68 美元或 2.1%，收每桶 82.72 美元，為近月 WTI 原油自去年 10 月 27 日以來最高收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.55 美元或 1.8%，報每桶 86.89 美元，為近月 Brent 原油自去年 10 月 31 日以來最高收盤價。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.76 美元，為 8 月 31 日來最高收盤價。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 2.79 美元。

4 月交割的天然氣價格上漲 2.9%，收每百萬 Btu 1.70 美元。

市場推動力

由於烏克蘭一系列的無人機襲擊迫使俄羅斯煉油設施關閉，原油價格上周約上漲 4%。《路透》報導，周日烏克蘭的襲擊導致俄羅斯 Slavyansk 煉油廠發生短暫火災。該煉油廠每日可煉化約 17 萬桶石油。

SPI 執行合夥人 Stephen Innes 表示：「初步估計，近日俄羅斯約 15% 的煉油能力受到干擾，可能導致原油出口短期下降，因為當局試圖減輕該干擾所帶來的衝擊。」

「這些事態發展加劇了油價上行壓力，凸顯了市場容易受到地緣政治緊張局勢和供應中斷影響的脆弱性。」

XS.com 市場分析師 Samer Hasn 表示，中國一些樂觀的經濟數據也提振了石油市場，這些數據顯示工業生產「增速高於預期」，為 3 年來最高水準。根據報導，今年頭兩個月，中國工業生產年增 7%，提振了能源需求前景。

然而，Zaner 分析師表示，本周稍晚的重大事件可能「讓多頭停下來想想」。

「Fed 周三發出鷹派評論和經濟預測的前景，可能削弱積極的需求前景，並使原油及石油產品重新處於守勢。」

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，本周市場將須看到美國周四發布的採購經理人指數 (PMI) 更強勁，才能讓油價維持近期漲勢。

他稱，若 PMI 數據強勁，將證明「國際能源署 (IEA) 近日調升需求預測和油價漲勢合理。」