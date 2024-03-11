AI PC市場效益浮現 帶動耀登天線業績後市可期

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-11 15:03

網通廠耀登 (3138-TW) 指出，隨著 AI PC 問世，出貨量逐季增加，市場效益逐漸浮現，耀登身為射頻天線模組供應商，樂觀看 AI PC 發展並迎來新一波換機潮，將帶動耀登天線業績持續向上。代理業務方面，因交期時程差異所致，維持先蹲後跳展望。

耀登 2 月營收 1.09 億元，月減 9.31%，年減 3.28%。累計今年 1 至 2 月營收 2.3 億元，年減 18.29%。耀登表示，由於 2 月適逢農曆春節，工作天數較少，影響 2 月營收表現，預估 3 月動能將明顯回升。

耀登指出，日前於 MWC 2024 世界行動通訊大會展出最新一代低軌衛星的地面接收設備、高頻段天線設計系統解決方案，以及 O-RAN 產品解決方案。耀登透露，在 MWC 展會中，地面接受設備引起關注，客戶不僅詢問開發案，更提出明確終端需求，預期未來 1 至 2 年將是地面接收布建的關鍵時期。

另外，耀登也觀察，許多國際大廠皆展出 O-RAN 相關產品，顯示 O-RAN 產業已加速成長，有助於耀登的 O-RAN 天線模組與測試相關業務的發展。