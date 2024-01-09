三大業務帶動營運 耀登12月營收年月雙增創新高

射頻天線廠耀登 (3138-TW) 今 (9) 日公布 12 月營收 1.8 億元，年月雙增，累計去年全年營收 17.8 億元，年增 2.46%，寫下歷史新高。耀登表示，三大業務包括天線業務、設備代理以及測試驗證皆帶動整體營運正向成長。

耀登 12 月營收 1.8 億元，月增 9.93%，年增 3.05%，創單月新高，累計去年全年營收 17.8 億元，年增 2.46%，同樣寫下歷史新高，年度營收規模持續擴大當中。

AI PC 為 2024 CES 消費電子展最受矚目的亮點，法人指出，隨著 AI PC 滲透率逐漸提高，除迎來 AI PC 元年，也有望迎接新一波的換機潮。耀登表示，此一趨勢有望成為 NB 天線成長動能。耀登進一步說明，目前越南新廠已經投入生產，產能除可以滿足現有的成長需求外，同時也能因應強勁的市場需求。

未來衛星通訊將分為兩個重要區塊，分別為手機直連 (Direct to Cell) 的窄頻應用，以及專屬地面接收設備的寬頻應用。此外，Space X 在本月 2 日宣布，成功將新一批的衛星送進軌道，當中就有支援 Direct to Cell 功能的衛星，可以直接連接手機網路。

對此耀登也有所布局，耀登指出，除持續投入低軌衛星地面接收設備，加上在手機天線也已有多年產品開發的經驗，目前已開始針對 C-band 與 L-band 等相關天線產品的開發。

另外，隨著行動通訊逐漸走向開放網路成為趨勢，研調機構 Counterpoint Research 即預估，Open RAN 在 2023 至 2030 年的投資年均複合成長率為 24%，到 2030 年時累積總投資規模將超過 300 億美元。

耀登旗下耀睿科技檢測經驗豐富，成為亞洲第一家 OTIC 實驗室，並發出全球首張 O-RAN 聯盟認證資格證書，耀登透露，目前已有許多國際客戶跨海合作。