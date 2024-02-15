耀登因應客戶設備交期需求 1月營收1.2億年減28%

另外，射頻陣列天線產品方面，耀登指出，去年開始出貨的 28G 以及 39G 毫米波天線模組持續有新訂單，FR3 頻段產品也將在今年完成開發出貨。低軌衛星地面接收產品部分，則將進入產品化最後的驗測階段，也有望於今年貢獻營收。

AI 題材持續熱絡，在 AI 應用的終端設備，除了有 AI PC，也可運用在工控領域。 耀登的工控天線主要應用在 RFID 讀取器上，耀登說明，隨著 AI 導入 RFID(Radio-frequency identification)，預期應用場域將更多元，有助耀登工控天線出貨量增溫。 AI PC 問世，市場預期將帶動新一波的換機潮，工控產品因 AI 導入 RFID，耀登也可望成為受惠業者。