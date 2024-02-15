耀登因應客戶設備交期需求 1月營收1.2億年減28%
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-15 18:43
射頻天線廠耀登 (3138-TW) 今 (15) 日公布 1 月營收 1.21 億元，月減 33%，年減 28.36%。耀登指出，受到代理設備業務設備交期時程差異影響，使得 1 月營收衰退幅度較大，去年設備交期集中於上半年，今年則因應客戶設備需求時程規劃，預期營運將逐季增溫。
耀登進一步表示，天線產品 1 月延續去年第四季熱度，持續維持高檔，並較去年同期成長超過 4 成，可望為耀登帶來強勁的營收動能。
另外，射頻陣列天線產品方面，耀登指出，去年開始出貨的 28G 以及 39G 毫米波天線模組持續有新訂單，FR3 頻段產品也將在今年完成開發出貨。低軌衛星地面接收產品部分，則將進入產品化最後的驗測階段，也有望於今年貢獻營收。
AI 題材持續熱絡，在 AI 應用的終端設備，除了有 AI PC，也可運用在工控領域。 耀登的工控天線主要應用在 RFID 讀取器上，耀登說明，隨著 AI 導入 RFID(Radio-frequency identification)，預期應用場域將更多元，有助耀登工控天線出貨量增溫。 AI PC 問世，市場預期將帶動新一波的換機潮，工控產品因 AI 導入 RFID，耀登也可望成為受惠業者。
MWC 2024 世界行動通訊大會即將登場，耀登也將大秀高頻段的天線設計系統解決方案，以及低軌衛星地面接收設備的最新研發成果，積極搶進國際市場。
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