統振去年EPS 2.74元擬配息2.73元 盈餘配發率高達99%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-18 16:46

統振 (6170-TW) 2023 年第四季在匯兌上吃虧，單稅後純益爲 1101 萬元，單季每股純益 0.06 元，2023 年全年 稅後純益爲 2.49 億元，每股純益 2.74 元，創 11 年來新高，擬配發股息 2.73 元，盈餘配發率達 99.64%。

統振 2023 年第四季營收 6.17 億元，毛利率 32.92%，稅後純益 1101 萬元，季減 91.14%、年減 65.61%，每股純益為 0.06 元，獲利的下滑主要是認列匯兌的損失；統振 2023 年全年營收 22.61 億元，毛利率 30.97%，年增 6.32 個百分點，稅後純益 2.49 億元，年增 4.73%，每股純益爲 2.74 元。

統振表示，2023 年第四季單季遞出雙率雙升的成績，2023 年第四季毛利率 32.92%、營業利益率 11.21％，較去年同期成長，其主要動能來源為金融科技業務的擴增，伴隨著 Q pay 的匯款筆數隨著有效註冊會員數的穩定成長而持續創高下，推進第四季金融科技之單季絕對金額業績明顯季增 10％、年增 90％，不僅如此，流通事業的業績亦隨著旗下代理之新品 Adidas 個人洗護用品、以及德韓彩妝品、金頂與東芝電池等多樣產品良好的銷售表現，2023 年第四季整體營運來自金融科技與通訊、流通事業的營收比重分別為 77％、23％，齊步貢獻公司穩定的現金流及高毛利的多角化事業體穩定正向發酵。

展望 2024 年，統振對於營運表現持續穩健向上成長深具信心。除了著重在高穩定現金流的金融科技事業體，全力從泰國、越南、印尼、菲律賓進一步擴大增加更多不同的匯兌國，搶占更多外籍移工匯兌市場的版圖，同時持續與合作夥伴推進並深化外籍移工國外小額匯兌 QuickPay 多樣性業務內涵，完整布局移工生活 Q 生態系商機，朝擴大市占率目標邁進，統振未來將持續隨著台灣外籍移工人數提升，帶動 Q pay 的有效註冊會員數、匯款筆數齊步揚升，助力未來營運與獲利更上層樓。

台灣和印度政府簽署勞務合作備忘錄 (MOU)，後續換文後即正式完成締約。從事外籍移工小額匯兌業務的統振總經理何明哲指出，統振已著手籌備包括向金管會申請增加匯兌國、洽談印度方面合作金融機構等；預計也要數個月工作時間。