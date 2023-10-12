統振Q3營收靚獲利可望登頂 前三季EPS將挑戰去年全年2.73元

統振 (6170-TW) 受惠金融科技移工匯款業務及流通業務成長，2023 年第三季營收 5.9 億元，創 5 季以來新高，同時，加上處分子公司達振能源約 3 成的股權獲利挹注下，第三季獲利可望再衝高，每股純益可望改寫 2022 年第二季的 1.17 元紀錄，加計上半年獲利，前三季每股純益將挑戰去年全年的 2.73 元。

統振 2023 年 9 月營收 2.03 億元，爲 16 個月來新高，月增 5.35%，年增 33.05%，2023 年第三季營收爲 5.9 億元，創 5 季以來新高，季增 15.65%，年增 29.01%，2023 年前 9 月營收 16.44 億元，年減 17.23%。

統振在日前處分子公司達振能源約 3 成的股權給錸寶 (8104-TW) 旗下公司，總交易金額 2.2 億元，預計處分利益爲 6300 萬元，挹注每股獲利約 0.7 元。

統振 2023 年上半年營收 10.54 億元，毛利率 28.72%，稅後純益爲 1.14 億元，每股純益 1.3 元。統振並日前獲宏碁 (2353-TW) 以每股 40.05 元價格認購私募股 1 萬張，目前股本約爲 8.97 億元。

目前統振旗下專攻外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 受惠於有效會員數逐月穩定攀升，推升匯款筆數持續增長，今年 8 月移工匯款筆數年增 1.18 倍，連績 6 個月創下歷史新高，有鑑於統振在金流服務的收益以單筆手續費計算，匯款筆數增長將扮演統振營運績效長期穩健成長的重要關鍵。

統振今年 1-8 月辦理移工匯兌業務額已達 196 億元，超越 2022 年全年的 147 億元，預估此一業務積極成長挹注之下，2023 年業務量上看 300 億元，而今年以來，統振的移工匯兌營收約占整體 20%。

統振總經理何明哲指出，目前全台移工人數約 74 萬人，統振的移工匯兌業務會員數超過 30 萬人，有效會員數市占率約 27%，預估在人口老化及缺工因素影響之下，未來在來台移工人數將會持續成長，明年對移工匯兌業務將以成長 10-15% 爲目標，同時，對於有效會員數將以 40% 的市占率爲目標。

同時，統振對於服務對象覆蓋率完整涵蓋印尼、越南、菲律賓、泰國等四國的移工匯兌業務，在運作趨於成熟之後，也積極準備向日本及韓國市場進軍，日本市場約有 200 萬名移工，市場匯兌需求龐大，但日本對於匯兌業務爲許可制，目前已發出 83 張執照，且送件審核到批准執行業務的時間長達 18 個月，統振在原有優勢及與宏碁合作的綜效之下，已積極展開籌備。