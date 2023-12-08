流通業務及金融科技雙成長 統振11月營收創1年半新高

統振 (6170-TW) 今 (8) 日公布最新營收，2023 年 11 月營收以 2.06 億元，創 18 個月來新高，月增 1.39%，年增 26.13%，爲連續 3 個單月營收站穩 2 億元大關，主要動能在流通事業部的業績成長挹注。統振累計 2023 年前 11 月合併營收為新台幣 20.54 億元，年減 11.12%。

統振表示，得益於流通事業旗下代理的德、韓彩妝品及德國保健食品銷售業績明顯提升，加上旗下專營布局在移工市場的金融科技與通訊業務穩定向上，創造 11 月來自金融科技與通訊、流通事業的營收比重 74.35%、25.56%，且銷售分別較去年同期成長 26.54%、24.51%，挹注 11 月營收動能。

統振 2023 年前三季的獲利己超越去年全年，統振前三季營收 16.44 億元，毛利率 30.23%，年增 6.73 個百分點，稅後純益 2.38 億元，年增 15.67%，每股純益達 2.68 元。

統振進一步表示，觀察移工來台人次長期增長趨勢，統振將持續重點經營發展友善移工的網路服務及科技應用，短期目標除了持續優化經營外籍移工國外小額匯兌 Q-Pay 業務內涵、朝擴大市佔率目標邁進之外，長遠來看，亦將持續深化 75 萬名外籍移工市場所築起的移工金融科技生活圈，以 Q-Pay 匯款業務為核心，拓展移工在台難以便利享有的生活剛需服務，建立移工完整生活 Q 生態系商機。

展望 2024 年，統振仍將著重在高穩定現金流之金融科技事業體，全力搶佔更多外籍移工匯兌市場的版圖，並積極與更多策略合作夥伴，將目光放眼海外移工輸入國，目前也正與合作夥伴規劃導入 Q-Pay 商業模式，以朝向打造外籍移工金融科技生活圈為目標，發展更多元化的服務。