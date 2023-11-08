統振Q3獲利創新高 前三季賺贏去年全年EPS 2.68元

統振 (6170-TW) 第三季營收創 5 季以來新高，加上處分子公司達振能源約 3 成股權獲利挹注下，單季每股純益衝高至 1.35 元，改寫 2022 年第二季的 1.17 元新高紀錄，前三季純益達 2.38 億元、已超越 2022 年全年，每股純益 2.68 元。

統振今 (8) 日公布最新財報顯示，第三季營收 5.9 億元，毛利率 32.95%，季增 2.57 個百分點，年增 2.78 個百分點，稅後純益 1.24 億元，季增 94.07%，年增 1.19 倍，每股純益 1.35 元。

統振前三季營收 16.44 億元，毛利率 30.23%，年增 6.73 個百分點，稅後純益 2.38 億元，年增 15.67%，每股純益達 2.68 元。

統振日前處分子公司達振能源約 3 成的股權給錸寶 (8104-TW) 旗下公司，總交易金額 2.2 億元，預計處分利益爲 6300 萬元，挹注每股獲利約 0.7 元。

統振日前並獲宏碁 (2353-TW) 以每股 40.05 元價格認購私募股 1 萬張，目前股本約爲 8.97 億元。

統振目前旗下專攻外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 受惠有效會員數逐月穩定攀升，推升匯款筆數持續增長，今年 8 月移工匯款筆數年增 1.18 倍，連 6 個月創新高，有鑑於統振在金流服務的收益以單筆手續費計算，匯款筆數增長將扮演營運長期穩健成長重要關鍵。

統振前 9 月辦理移工匯兌業務額已逾 200 億元，超越 2022 年全年的 147 億元，隨著此業務積極成長，2023 年業務量上看 300 億元，今年以來，統振的移工匯兌營收約占整體 20%。

統振總經理何明哲指出，目前全台移工人數約 74 萬人，統振的移工匯兌業務會員數超過 30 萬人，有效會員數市占率約 27%，預估在人口老化及缺工因素影響之下，未來在來台移工人數將會持續成長，明年對移工匯兌業務將以成長 10-15% 爲目標，有效會員數將以 40% 市占率爲目標。

統振服務對象覆蓋率完整涵蓋印尼、越南、菲律賓、泰國等四國的移工匯兌業務，運作趨於成熟後，也積極進軍日本及韓國市場，日本市場約有 200 萬名移工，市場匯兌需求龐大，但日本對於匯兌業務爲許可制，目前已發出 83 張執照，且送件審核到批准執行業務的時間長達 18 個月，統振在原有優勢及與宏碁合作的綜效之下，已積極展開籌備。