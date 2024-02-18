(獨家)搶食開放印度移工來台小額匯兌商機 統振積極準備中

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-18 07:40

台灣最新的移工來源國終於有譜。台灣和印度政府 16 日透過視訊簽署勞務合作備忘錄 (MOU)，後續換文後即正式完成締約。從事外籍移工小額匯兌業務的統振 (6170-TW) 總經理何明哲指出，統振已著手籌備包括向金管會申請增加匯兌國、洽談印度方面合作金融機構等；預計也要數個月工作時間。

台灣官方對引進印度移工的方式，初期採小規模試辦引進印度勞工，正式引進日期尚未決定；但據估計也需要 6 個月以上的時間。一旦我方正式引進，且統振在印度洽談合作順利，也將使統振所從事的外籍移工小額匯兌業務地區，由泰國、越南、印尼、菲律賓再增加印度到 5 個移工輸出國家。

何明哲指出，外籍移工小額匯兌業務不僅各勞工母國的金融制度不同，且包括有不同的受款方式，如受款人到銀行提款、臨櫃甚至送款到戶等，依不同地區也衍生有不同的方式，雖然台灣的金融機構在印度設立有分支機構，但目前統振也正對印度本土可資合作從事匯兌的金融機構進行了解中。

何明哲指出，統振的外籍移工小額匯兌 QuickPay APP，目前獲核准從事的外籍移工小額匯兌業務地區包括泰國、越南、印尼、菲律賓，如要再增加印度一地，也還要向金管會提出申請。同時，也將對外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 的介面增加印度文字介面。

在提供外籍移工匯兌業務方面，統振以串接便利商店、國內銀行及國外金融機構的完整網絡的模式，提供外籍移工合法、安全的匯款管道，款項可快速在 1 個小時內抵達國外帳戶，大幅縮短外籍移工小額匯款過往需長達 1-2 天匯回該國家的時間差，也因在眾多的移工匯款 App 服務中，移工難以分辨合法與非法的差異，因此，統振透過成立專業的四國語言客服團隊，建立友善的匯款操作環境及服務內涵，強化移工在使用 QuickPay APP 系統的信用感及黏著度，以逐漸累積的口碑建立起外籍移工集體信賴的認同，成為 QuickPay 每月新增會員數及匯款筆數持續攀升主因。

統振 2024 年 1 月營收為 2.41 億元，月增 15.38%，年增 24.56%，連續 5 個單月營收破 2 億元大關，且創近 20 個月單月營收新高。統振受惠於外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 匯款筆數的穩健成長，統振 1 月來自金融科技的業績較去年同期成長 55.84%，從有效會員數的持續增加也可看出，QuickPay APP 於全台外籍移工的滲透率取得良好的成長表現；此外，在流通事業體方面，隨著旗下代理之新品 Adidas 個人洗護用品、以及德韓彩妝品、金頂與東芝電池等多樣產品良好的銷售表現，助力各大實體通路保持的拉貨力道提升，雙事業體正向的業績展現。